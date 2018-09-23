遊戲中學習 寶貝健康成長

2018-09-23

文／陳巧奇

快樂童年的組成要素，不外乎穩定的家庭結構、友善的校園環境、互動良好的同儕，以及足夠的成就感和自信。家長花費大把金錢、時間與精力，只為子女安全舒適地成長，若能讓孩子在遊戲中學習、長大，那就再好不過了。

在年幼時期，遊戲的類型多半以探索和觀察為主，孩子在遊戲中接收世界的大致訊息，建立世界的輪廓；更大一點的孩子會開始模仿，藉此區分人我的不同，建立對自我的認知；再大些的孩子開始與他人一起遊戲，共同做某件事、朝相同目標前進，於是學會分工合作，甚至競爭、接納挫折。

既然遊戲如此重要，怎樣的遊戲才算是好的遊戲？不同階段的孩子，又適合何種遊戲？

◎以下依年齡分界，將孩子的遊戲發展分類說明，當然年齡並非絕對的，只是發展階段的參考。

●0-2歲（感覺動作）

在此階段，孩子藉由探索而得到感覺回饋，此時的遊戲多半具有強烈的功能性，例如：把玩容器、追逐、練習新得到的動作技巧（跑、跳等）。

●2-4歲（象徵性）

拓展孩子說故事的能力，多半為單獨遊戲或平行團體的遊戲，少與同儕合作。這時期遊戲的主要功能，在於建立對其他物品或情境結構的想像。

●4-7歲（戲劇）

包含多個社交互動的元素（角色扮演、物品象徵、動作與情境的假裝與真實、口語溝通），孩子從中學會傾聽、分享、輪流、尊重同理他人、等待、空間探索，而這類遊戲多半會將童話與神話故事融入其中。

●7-12歲（規則）

這個時期的孩子非常在意「一起玩」，因此開始能進行各類型的規則遊戲，如躲貓貓等。規則統一而明確的遊戲，能讓孩子學會競爭、分辨輸贏，與他人分工合作、建立友誼，同時也更能接受挫折。

●12-16歲

開始形成同儕團體，團體的合作與競爭對孩子而言變得非常重要，任何挑戰技巧的遊戲，如球類競賽等，都能幫助孩子得到更成熟的操作技巧及夥伴關係。

總之，遊戲不一定要購買許多玩具給孩子，研究指出，對孩子成長影響最大的並不是玩具，而是人。尤其父母是和孩子互動時最好的媒介，健康的遊戲行為，應該由孩子自己觸發，而非被強迫。將遊戲融入生活，家長就能陪孩子一起玩。

（作者為永和耕莘醫院復健科職能治療師）