追思楊偉中 老母讀詩、妻女淚送

2018-09-23

〔記者陳鈺馥、翁聿煌／綜合報導〕前國民黨發言人、黨產會委員楊偉中的追思會，昨日在台北懷恩堂舉行，妻子陳以真淚送夫君最後一程，楊母曾縵雲以「化作千風」詩作追悼愛子，不分藍綠政界人士均與會追思。

楊偉中為救泛舟不慎溺水的女兒，八月卅日於南太平洋庫克群島不幸溺斃身亡，享年四十七歲。楊母獻詩訴說「請不要佇立在我墳前哭泣」，結束後，一度悲痛險些暈厥，陳以真與女兒相擁淚灑會場。

追思會場面哀戚，黨產會主委林峯正帶領全體委員出席致哀，包含金管會主委顧立雄、親民黨主席宋楚瑜、民進黨團總召柯建銘、國民黨立委王金平等人，也出席獻花致意。

楊偉中二姊楊偉珊致詞提及，我親愛的弟弟，我好慚愧，我沒有像你那麼勇敢，偉中是勇敢的人，一路走來一直在實踐理想。

楊偉中在二○○六年結婚時的結婚紀念畫冊，精選他的畫家母親曾縵雲卅六幅仕女圖，楊偉中在自序中寫道，他和陳以真的聯姻是「工運人士」與「資本家」家庭的結合，一些他的朋友，曾對他與財團家庭的聯姻感到驚疑。但他對兩家父母的包容深深感恩。

楊偉中的碩士論文指導教授薛化元也憶及，楊偉中很喜歡讀書，當然有從政治大學台灣史研究所碩士班畢業，直接粉碎外界造謠抹黑謠言。

楊偉中身後事，家屬選擇以樹葬方式，讓楊安息於新店四十份公墓，與天地合而為一。