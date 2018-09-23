鋒面報到 北台賞月恐泡湯

2018-09-23

國五昨從早塞到晚 今高乘載管制

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑／台北報導〕今日中秋節連續假期第二天，預估國道比昨天順暢，但受鋒面影響，明天中秋夜，北部、東北部地區民眾恐看不到月娘。

高公局預估今天車流量比昨天少，但上午南下車潮仍多，下午西部國道及國五出現北返車潮，國五將一路塞到晚上十一點，呼籲民眾多走台二線、台九線等替代道路。

連假次日 今天國道車流量估比昨天少

今天國五南下上午七點至十二點、下午四點至晚間九點北上仍有高乘載管制。國一全天封閉平鎮系統、埔鹽系統南下匝道，虎尾、埔鹽系統北上匝道，及國三竹南北上匝道。

昨天是連假首日，上午因實施南下高乘載管制，有效抑制車流，僅國一南下新竹系統、竹北、彰化、國三南下龍潭出現時速低於四十公里情況，北部路段未嚴重壅塞。國五雖然上午七點起也實施高乘載管制，但南下路段壅塞，時速多不到四十公里，從早塞到晚。高公局交管組科長蔡明哲表示，因為多數會走國五車輛都已經是三人以上，高乘載的效果不像西部國道那麼好。

至於前天首度試辦國五日間免費措施是否奏效，高公局表示，前天國五交通量約四萬輛次，較去年雙十連假前一天略增約五％，雖然國五還是塞車，但昨日白天交通量看起來略減，初步看來是有達到分流效果。

明起轉濕涼 週二及週三清晨約22度

天氣方面， 氣象局預報員吳依帆說，今天上半天各地多雲到晴，但下半天鋒面及東北風接近，北部、東北部地區有短暫陣雨，中南部仍以午後雷陣雨為主，各地高溫約卅一至卅三度。

明天起氣溫轉涼，吳依帆表示，北部及東北部會有陣雨，局部地區有較大雨勢，中南部較不受影響。溫度方面，北部、東北部高溫廿八至廿九度，低溫可能出現在週二及週三清晨，約廿二度，早晚會有涼意。

吳依帆指出，目前輕颱潭美距離台灣仍遠，路徑朝西北西方向往琉球南部海域前進，預估週五至週六距台灣最近，屆時受外圍環流影響，中部以北、東半部會有雨勢。

中秋夜賞月 中南部沒問題、東部雲縫見月

至於明天中秋夜月亮是否露臉？吳依帆說，今天下半天北部、東北部雲量偏多，預估北台灣幾乎不可能賞月，東部有機會在雲縫中見到月亮，但機率不高，中南部因在背風面，天氣相對穩定，賞月較無問題。