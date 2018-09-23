創收又有保固 校方一舉數得

2018-09-23

廠商負責設備維護 沒修繕問題

〔記者王駿杰、蔡淑媛、黃旭磊／綜合報導〕教育部鼓勵學校利用頂樓閒置空間裝設太陽能板，新竹、台中、高雄等各地國立學校紛紛加入，建置太陽光電面板不僅能節能減碳，也有助樓頂防水隔熱。至於外界有質疑是否難維修？校方不約而同指出：「設備維護與發電皆由廠方負責，有保固，目前沒有修繕問題。」

竹市中小學校園種電全面啟用

新竹市政府推動太陽能光電政策，去年三月起於二十九所市立高中、中小學屋頂設置太陽光電發電系統，今年六月二十八日校園種電全面啟用。新竹載熙國小校長陳嚴坤表示，建置太陽光電面板可告訴學童「能源可以循環利用」的核心概念，屋頂區域還能成為生態環境展示中心，市府還回饋百分之五十的獎勵金，一舉數得，因為有和廠商簽保固，目前無修繕問題。

中市逾百校加入太陽能光電

台中市教育局鼓勵學校加入太陽能光電行列，已有超過百所學校加入。台中市福科國中在二○一四年招租校舍屋頂設置太陽能發電，現有三棟教學大樓及體育館屋頂，年發電量四百一十六KW，校長林大欽指出，對方每年售電十二％回饋給學校，一年平均約四十萬。

太陽能發電可解決頂樓教室日曬高溫問題，增加的收入能做為校方設備、校舍維護經費，太陽能板棚架下也設開心農場種植物，由於設備維護與發電皆由廠方負責，安全維護妥善，目前未發現有缺點。

高市112校總發電量逾4.25百萬瓦

高雄市超過一百一十二所校園裝設太陽能板，總發電量超過四．二五百萬瓦，教育局並與中美矽晶合作，今年六月於鳳翔國中打造全國首座太陽能風雨球場，每年產生約一百二十五萬度發電量，可供應約三百五十戶年用電量。