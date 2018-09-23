出租屋頂設太陽能板 學校種電好處多

教部廣邀公校機構參加 可供3千多家戶1年的用電量
〔記者林曉雲、花孟璟／綜合報導〕省電費、賺租金好處多，學校種電越來越受歡迎，教育部鼓勵國立學校、機構設置容量十二MW（百萬瓦）太陽能，約可供三千四百七十三戶家庭平均一年用電量。
省電費、賺租金 還協助國家能源轉型
為配合國家再生能源發展政策，教育部廣邀國立學校、機構參加聯合標租，將屋頂出租給太陽能公司種電， 今年二月公告得標廠商，預計設置容量可達十二MW（百萬瓦），許多學校加入此一計畫。
目前年發電量冠軍 花農︰有利無弊
教育部主管的國立高中職及國立小學計一百一十校，教育部統計，目前年發電量前三名學校是花蓮高農、彰師附工和台南一中；但到今年底，廠商建置完畢後，屏東高工和屏北高中將後來居上，分踞冠亞軍，花蓮高農則退居第三名。
花蓮高農秘書廖海峰說，學校裝太陽能屋頂還不到四個月，今年還沒碰到颱風，太陽能板至今運作還不錯，預估每年可額外收入四十萬元，對學校財務不無小補。因花蓮颱風比較多，特別設計可抵抗十七級陣風以及「低線損害」的線路，即使有損壞也是廠商負責，大致是「有利無弊」。
國教署秘書室主任葉村信說明，自推動計畫以來，截至今年第二季，已完成併聯發電之總容量約十五．八MW，廠商建置中之總容量約二．四MW，總計十八．二MW。
教育部表示，學校利用頂樓閒置空間裝設太陽能板，可節能減碳、拓展校務基金財源並增添學習場域。其中，國立雲林特殊教育學校位於陽光資源充沛的雲林縣，活化閒置頂樓空間，配合教育部從一○五年十一月推動之「太陽光電二年推動計畫」，著手規劃太陽能發電系統。
雲林特教學校校長林逸文表示，無論從減碳、永續，或從有限土地有效利用等角度，屋頂太陽能發電，都是長期的必然選項。校方把建築物屋頂租給太陽能公司，不用花錢架設設備，每年還有租金收入，加上屋頂種電減少房屋吸熱，學生不用一早到學校就開冷氣，一舉數得。