老闆欠債跑路 司機幫他顧9旬失智母

2018-09-23

70歲翁討債不成 看老人家獨居可憐還帶回照顧

〔記者楊金城／台南報導〕天下事無奇不有，台南就有一起討債不成，還幫債務人照顧九十三歲老母的故事。

七十歲的「債主」吳榮章是親友眼中的「傻子」！二年多前，吳榮章帶著非親非故的高蔡秀英阿嬤搬到台南新營租屋同住。七旬翁看顧九旬嬤有很多無奈；高阿嬤生活無法自理，又有失智傾向，有時走出去就不知如何回來，照顧起來大費周章，「阿嬤的子女自顧不暇，看阿嬤可憐，我不照顧，誰要照顧？也許這就是緣分吧」。

吳榮章說，高蔡秀英育有三子一女，長子已亡故。他本來在高阿嬤么子高雄的營造廠擔任司機十三年，十多年前營造廠倒閉，他被積欠工資約三十萬，也被牽連有銀行債務，連兒子的撫卹金都被銀行扣走，他只好找老闆（高阿嬤么子）討債。

但吳榮章一直聯絡不上高阿嬤的么子，也不知他人在何處，「我跟老闆的九旬媽媽非親非故，見她獨居，生活無法自理，心生憐憫，只好帶回新營照顧」。

目前吳榮章靠著自己和高阿嬤的中低收入戶生活津貼、老伴的月退休俸過活，加上高阿嬤的次子每月貼補五千元，日子勉強過得去，吳榮章說：「連女兒都說我廿四小時照顧別人的媽媽，真是瘋了。」他曾求助南市社會局和警察局協助找尋前老闆，出面解決高阿嬤的就養問題，但迄今尚無訊息。