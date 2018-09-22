月圓人不「圓」 營養師教做低卡小月餅

2018-09-22

記者陳鳳麗／南投報導

減重的人還是可以吃月餅，享受過節的氣氛！南投縣佑民醫院營養師廖美俞與烘焙老師黃安琪，將小月餅改良為糙米核桃小月餅，油酥部分的麵粉以糙米粉代替，內餡的豆沙減量再加入核桃。

廖美俞說，1個約300大卡，核桃有GABA胺基丁酸，糙米有維生素B和E，建議1天仍以1個為宜，並可在早餐吃，配上無糖豆漿、蘋果，營養加分，熱量也不超標。

改用糙米粉 豆沙餡減量

廖美俞表示，以糙米粉取代部分麵粉，是因糙米中的米糠和胚芽含有維生素B和E，且有豐富膳食纖維，可抑制人體吸收脂肪，幫助控制體重；核桃是素食者很好的蛋白質來源，它還有GABA胺基丁酸，可鎮靜神經系統、助眠和緩解失智症，小月餅熱量降低，也多了對健康有幫助的營養。

儘管這款小月餅熱量比一般月餅少，但廖美俞仍建議減重者或糖尿病患者1天以1個為宜，可拿來當早餐，配上無糖豆漿，再加1顆小的蘋果，這一頓早餐的熱量約543大卡，符合減重者的1餐所需的熱量，若要在餐與餐之間當點心吃，那麼下一餐就不要再吃白飯。

因市面上沒有賣糙米核桃小月餅，黃安琪提供10個的材料份量和簡單做法，其中油皮部分：中筋麵粉105克、糖6克、無水奶油40克、水46CC；油酥部分：糙米95克、無水奶油70克，內餡：每個核桃半顆、綠豆沙和白鳳豆各15克。

黃安琪表示，先將油皮攪拌至光滑，麵團鬆弛20-30分鐘，油酥攪拌成團，分割油皮和油酥，每個各為18克和10克，油皮包油酥二次擀捲，擀成圓形包餡，放進烤箱烘焙。上火170度，下火170度，烤25分鐘。