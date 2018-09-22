抽菸20年 48歲就3條冠狀動脈全塞

2018-09-22

記者吳欣恬／台北報導

48歲的莊先生菸齡長達20多年，但他自認是鐵牛一族，逾30年未踏進醫院，但日前卻因急性心肌梗塞被送至醫院急診。當時已呈休克狀態，檢查發現3條冠狀動脈都完全阻塞，醫療團隊以氣球擴張術置放支架、主動脈幫浦、葉克膜急救，加上冠狀動脈繞道手術，才從鬼門關救回一命。

莊先生昨天說，半年前開始就有喘、胸悶痛的症狀，不過休息一下後就會恢復，所以沒就醫。3個月前，突然劇烈胸痛，被送到醫院時已呈休克狀態，血壓收縮壓只有80mmHg，緊急心導管檢查發現，左迴旋支急性完全阻塞、左前降支慢性完全阻塞、右冠狀動脈細小且阻塞，完全無法供應心肌血液，情況相當危急。

國泰醫院心血管中心心臟電生理學科主任柯文欽以氣球擴張與支架打通左迴旋支，並置入主動脈幫浦，但仍持續衰竭休克、心跳停止，立即施以CPR約30分鐘，同時緊急由心臟血管外科醫師李孟霖協助置放葉克膜體外維生系統，後又出現心室頻脈顫動，經數次電擊，並以強心升壓劑合併抗心律不整藥物治療後，逐漸穩定拔管撤除葉克膜，再以冠狀動脈繞道手術接通左前降支動脈，使心臟衰竭得以控制，再經物理治療師復健，莊先生才得以平安出院。

心肌梗塞患者 8成有抽菸

柯文欽說，冠狀動脈的左迴旋支、左前降支、右冠狀動脈，都是供應心臟血液的重要血管，任何一條阻塞都可能造成猝死，像莊先生3條全阻塞，臨床上實在少見，莊先生到院時已呈休克、心臟衰竭並出現心跳停止狀態，通常救回機率不到1成。

柯文欽指出，根據統計，心肌梗塞男性病患中8成曾經有抽菸習慣。臨床研究顯示，香菸含尼古丁、一氧化碳及自由基等危害物質，會加速動脈硬化，血液黏稠就容易血管栓塞。

莊先生從鬼門關被救回，也因此戒了20年菸癮，目前情況穩定，他與家屬都非常感謝醫療團隊。