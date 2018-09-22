頸肩痛到不能看診 醫師也中「纖維肌痛症」

2018-09-22

記者蔡淑媛／台中報導

一名38歲醫師長時間看診，坐姿和打電腦姿勢錯誤，長期頭痛、頸肩痠痛，自行服止痛藥，但上個月痛到吃藥無效、不能看診才就醫。檢查確認罹患頸部纖維肌痛症，經注射治療和復健1、2個月，並減少診次、改正姿勢，終於大幅改善。

台新醫院復健科醫師簡可欣說，頸部纖維肌痛症是肌肉神經長期緊繃，加上精神壓力大，導致大腦神經傳遞物質失調，從頭部的枕下肌群至肩胛骨周圍的肌肉發炎疼痛，按壓時，就像被電到、蟲咬到，不治療改善，會導致提早關節退化與脊椎病變。

簡可欣說，現代人長期姿勢錯誤，打電腦時天鵝頸、肩背弓起、手肘上抬，引頸向前就像天鵝打開雙翅，全身緊繃且承受巨大壓力，再加上情緒壓力，容易罹患頸部纖維肌痛症。

每50分鐘 應起身伸展

臨床上，也有不少兒童罹病就醫，睡不好、精神不集中、喊著全身痛、卻說不出身體哪裡不適，家長就應多注意。

簡可欣說，現代人工作時間長，但每隔50分鐘就要起身伸展、放鬆，也提供辦公室簡易的伸展操，鼓勵民眾動一動。

◎頸部簡易伸展運動：頭往上，眼睛向上看、下巴朝上，配合吸氣和吐氣3秒鐘，之後頭部向下，同樣的步驟，接著轉頭向左、並45度往下，配合呼吸，最後轉頭向右，同樣步驟，過程儘量伸展頸部，拉開肩頸肌肉。

◎肩胛骨伸展操：單手舉高，放在上背部，另一手從背後往上勾，兩手勾住，過程要伸展肩膀關節，把兩邊肩胛骨打開，配合吸吐氣，停留5到10秒，再雙手交換重複。

◎刷背划船運動，雙手插腰做雙肩做前划和後划，伸展背部和肩胛肌肉。