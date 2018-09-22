亞培變質 冷卻水滲入所致

2018-09-22

已下架二六四萬多罐 統統不准重新上架

〔記者吳亮儀／台北報導〕亞培罐裝系列營養品變質事件，原因出爐。食品藥物管理署昨天指出，經過與亞培公司檢討和衛生單位抽驗結果，研判造成結塊等疑似變質原因，應是罐頭在生產冷卻過程中，冷卻水意外滲入罐頭內所致。

食藥署組長潘志寬說，檢視亞培公司檢討報告、衛生單位抽驗結果及專家建議，認為一連串的產品變質原因應是罐頭在生產過程中，高溫高壓殺菌後需要冷卻，但不慎讓冷卻水滲漏進入罐頭內，這種意外機率大約是一萬分之一到十萬分之一。

目前「亞培原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」等六項產品，因傳出疑似結塊變質，已經被勒令要求下架。

潘志寬說，經過討論達成兩項共識，第一是亞培公司無法確保之前已下架的產品安全，因此之前二六四萬四九三九罐下架罐頭，不能重新上架。第二點是要求亞培在美國的製造廠要提供新製程相關驗效（validation）佐證資料備查，才同意進口。

食藥署將增加抽批檢驗

潘志寬說，之後會依第三級品管規定，對亞培產品加強稽查，並對亞培公司產品加強邊境查驗、增加抽批檢驗，若發現不合格就整批退運。

亞培公司昨天發布新聞稿，表示亞培已就微量產品發生質地不一的原因調查，客訴率為百萬分之廿，並採取必要行動全力進行解決，針對這次事件造成消費者的不安與疑慮，表達歉意及關懷。後續消費者有產品相關疑慮，可撥打亞培免付費專線（0800-036-688）。