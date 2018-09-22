準公托收托名額 突破4萬8

2018-09-22

全台未滿兩歲需送托約4萬人 「供需已經平衡」

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨公布準公共化保母和托嬰中心的簽約數，全國準公共保母已達一萬二○○六人，簽約比率達五十三．一五％；準公共托嬰中心簽約六五九家，簽約比率達八十四．八一％。衛福部社家署署長簡慧娟說，全台未滿兩歲兒童需送托人數約四萬人，準公共化托育政策可提供四萬八二五四個收托名額，「供需已經平衡」。

公托名額難抽、私托金額貴，被認為是年輕人不願意生育的原因之一，衛福部因此提出透過合作簽約方式，由保母和私立托嬰中心共同負擔托育，只要家長將嬰幼兒送進簽約的「準公共化」私托，就能獲得補助。

不過，行政院提出準公共托育政策，七月底公布、八月上路，許多家長、托育相關人員因宣導不夠、不了解內容，仍有疑慮。

保母簽約率53％ 托嬰中心84％

衛福部次長呂寶靜表示，目前簽約比率一直增加，申請簽約的保母人數從第一週一四二人成長到目前一萬二○○六人，托嬰中心由二四六家增加到六五九家，簽約緩衝期到九月底，呼籲有意願的保母和私立托嬰中心把握機會，也會保障追溯給家長兩個月的托育費用補助，保障送托幼兒權益。

至於還有許多沒簽約的保母及私立托嬰中心，呂寶靜說，這部分保留市場機制，因為一些家長仍願意支付更高價格去高檔的私立托嬰機構。

呂寶靜說，不願意簽約的保母或私托依然可維持高價位，提供不同服務、不同品質，準公共化托育政策原本就設有排富條款，綜所稅率廿％以上、不符補助的家庭，能自由選擇私托或未簽約保母。

「準公共化」托嬰補助八月上路，符合資格的家長若將嬰幼兒送到已和政府簽約的準公共化私托或保母，政府每月補助六千元，若家中有三胎以上子女，補助再增加一千元。若家長加入的是沒簽約的私立托嬰中心或保母，則只能獲兩千五百元補助。簽約名單可至衛生福利部網站：https://goo.gl/42sHPg查詢。