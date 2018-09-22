秋節連假首日 估車潮比端節多

2018-09-22

昨首推連假前免收費 國五車流量小增

〔記者鄭瑋奇、陳宜加、吳俊鋒／綜合報導〕今天是中秋連續假期首日，交通部高公局預期，大批南下返鄉、出遊車潮，將趕在上午七點國道高乘載管制前湧現，特別點出六個白天易壅塞路段，行車時間會是平常的四倍至五倍，呼籲民眾上路前可先查詢路況資訊。

先查詢路況 避開6個易壅塞路段

另外，昨首度試辦國道五號連假前一天上午六點至下午三點全線免通行費措施，高公局表示，白天國五整體車流仍算順暢，車速大致都可維持在時速六十公里以上，預估免費時段通行量將較平常週五至少增加三％。高公局交管組科長蔡明哲表示，國五日間免費措施是否有效分散其他時段的車潮，還需要分析。

昨日國道交通量約一○五百萬車公里，較平常週末略微增加，下午四點開始湧現車潮，國一南下湖口至竹北、仁德系統至仁德服務區，國三南下安坑至中和等路段車流量較大，時速常不足四十公里；到了晚間，下班車潮湧入國道，台南路段塞車嚴重，高鐵站也擠滿旅客，急著返鄉。

高公局預期今天出遊人數會較端午連假更多，全日車流量預估會達一二○百萬車公里，疏運措施包含單一費率、零點至五點暫停收費、國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率八折收費、入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩；特別提醒，今日上午七點至中午十二點，西部國道國一內湖至頭份、國三木柵至香山路段，將會實施南下高乘載管制。

高公局表示，今日上午壅塞路段將出現在國一南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國三南下三鶯至龍潭、茄苳至西濱、烏日至霧峰，國五南下南港系統至坪林等路段。

旅運量逼近12.5萬 桃機擠滿出國旅客

桃園機場疏運期間從昨日起至九月廿六日，總計一一九架次加班機，其中七十四％集中在第一航廈；今日加班機為連假中最多、達廿四架，預估單日增加四八○○人次、旅運量逼近十二．五萬，機場擠滿出國度假的旅客。

海運方面，航港局今起至九月廿五日疏運期間，提供本島與離島間共計十條航線、金馬小三通四條航線，總計九○六航次、運能約廿三萬人次。