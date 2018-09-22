「高貴」新iPhone開賣／頭香哥排91小時 獲7萬元好禮

2018-09-22

〔記者楊綿傑、吳佩樺／台北報導〕史上最貴的iPhone XS系列手機，電信三雄於昨上午八點同步開賣，吸引不少果粉徹夜排隊搶購，搶得中華電信頭香者徐先生，整整排了九十一個小時，驚人的毅力得到回報，他獲得總價值約七萬元的好禮。

499綁約民眾可免付解約金 直接升級

由於上半年中華電信「四九九之亂」拉走不少綁約戶，三大業者此次都表示，四九九元綁約民眾免付解約金，可直接無痛升級新iPhone。

備4衣+10行動電源排隊 頭香哥滿載而歸

在中華電信搶得購買新機頭香的徐先生，為了長期抗戰，特別準備四件衣服、快十個行動電源排隊，肚子餓了就近吃超商和麥當勞。開賣後，徐先生選擇了iPhone XS Max 256G金色約四萬五千元，不過獲贈的頭香禮iPhone XS Max 512G要價五萬兩千九百元，同時又抽中Apple Watch S3，再加上贈品AirPods，禮品總值破七萬元，滿載而歸。

搶得遠傳電信頭香的邱姓研究生，則與朋友接力排隊四十二小時，他選擇購買iPhone XS Max 256G銀色，獲遠傳贈送市價約兩萬七千元的紅色iPhone XR 64G手機及三千元福袋。他說，新系列大螢幕能滿足他看電影及拍照需求。

第9次排隊搶購 超級果粉無役不與

台哥大的頭香陳小姐已連續九次來排隊，從iPhone 4到現在無役不與，她除了獲得八千元購物禮券，還與舉重國手郭婞淳近距離接觸，興奮直呼：「好值得！」

亞太電信則於昨上午九時開賣，頭香葉先生排了四十三小時，他祭出排隊聖品如瑜伽墊、枕頭等，周全應戰。亞太不僅贈送前卅名排隊者AirPods，也當場送出Apple Watch S3。

大螢幕XS Max和金色系列 較受青睞

台灣之星行銷副總朱曉幸表示，兩款iPhone XS新機中，目前以大螢幕的iPhone XS Max和金色比較受到歡迎。

資費方面，新iPhone降低上網吃到飽門檻，電信三雄從過去一三九九元降到九九九元，台灣之星五九九元、亞太電信五九六元，但考量購機金額，哪一種比較划算，用戶可得精打細算；台灣大哥大商務長谷元宏則預估，高資費專案搭配旗艦機占比會推升至八十五％。

此外，根據Otterbox與LifeProof進行的台灣手機換殼行為調查，台灣手機用戶平均願意花八一二元在手機殼等保護配件，而iPhone用戶平均願意花八八五元在手機保護上，較Android用戶的七五○元多。