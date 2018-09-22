福五遙測影像 正式營運銷售

經13個月驗證與調校後問市 年底前國人免費下載
〔記者吳欣恬／台北報導〕歷經近十三個月早期軌道操作、衛星各項功能驗證，以及衛星影像輻射與幾何調校等階段，國家實驗研究院太空中心昨宣布，正式開始營運銷售福爾摩沙衛星五號的遙測影像。為了慶祝商轉，太空中心開放福衛五號影像A3大圖讓民眾下載，但不可做為商業使用。
國研院太空中心副主任余憲政表示，一般民眾可前往「國研院太空中心官方網站—福衛五號精選影像」瀏覽網頁或免費下載福衛五號影像圖檔。未來太空中心也會不定期提供A3大圖上架，將公布於國研院及太空中心的臉書粉絲專頁，供國人免費使用。
一人能免費取10張 不可商業用
至今年底前，更開放原須付費的「科技部資料市集」，供大專院校或產業界研究人員登入申請取得專業級的福衛五號影像，一人能免費取得十張圖；而有購買需求的民眾或單位，未來也可透過「國研院太空中心福爾摩沙衛星影像服務」的福衛五號產品申購平台，直接購買福衛五號影像。
客戶透過福衛五號產品申購平台訂購的歷史影像或是經由取像服務下傳的新影像，一般產品在三個工作天內遞交，較高品質的產品可在四個工作天內遞交，以上皆優於國外衛星影像遞交時間，未來影像自動化處理完成後，可望進一步縮短影像遞交的時程。
影像4天內交件 優於國外衛星
余憲政表示，福衛五號去年八月廿五日在美國加州范登堡空軍基地順利升空，第一張影像於九月八日傳到位於新竹的地面接收站，卻發生取像儀移焦造成光斑現象等問題，太空中心透過元件調校、軌道操作及影像處理，成功讓福五影像解析度達黑白兩米、彩色四米的水準。
余憲政說，國際上雖有一些精緻衛星解析度可達五十公分或一米，但價格昂貴，拍攝提供的範圍也有限，福衛五號提供的兩米解析度影像，適用於農林漁牧及災害防救，且一次掃描寬度可達廿四公里，至今已支援過國內外很多災防單位使用，包括花蓮地震、日本北海道地震等，都有協助提供圖資。
國內外買家 今年銷售目標700萬
目前林務局農林航空測量所的國土資訊系統（ＮＧＩＳ）已使用福衛五號影像，國內也有不少廠商有興趣，包括美國、澳洲及新加坡等各國企業都主動洽談後續代銷事宜，希望今年福五影像銷售額可達七百萬元。