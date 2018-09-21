長榮夢幻客機飛香港 10月底首航

2018-09-21

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空引進全台首架波音787-9「夢幻客機」，即將於十月二日交機。長榮昨透露，新機共配置三○四個座位，包含廿六個皇璽桂冠艙、二七八個經濟艙，商務艙由BMW集團設計，預計十月底營運載客，初期將以台北—香港航線為主。

全台首架波音787 下月2日交機

長榮訂購廿四架波音787夢幻客機，第一架787-9將於十月二日在波音公司位於美國查爾斯頓的南卡羅萊納工廠交機，是台灣首架787機型。長榮指出，四架787-9今年開始交機，787-10預計自一○八年第二季導入，一一一年全數交機。首架787-9預計十月底開始營運載客，初期以台北—香港航線為主，第二架再擴及日本航線。

長榮航空總經理孫嘉明表示，夢幻客機導入可提升服務品質，以更國際化、現代化的設計理念，結合波音航太科技，打造更舒適空間與飛航體驗。

長榮指出，夢幻客機將採兩艙等設計，787-9配置三○四個座位，包含廿六個皇璽桂冠艙、二七八個經濟艙。商務艙座椅寬約五十八．四公分，全平躺後最大伸展長度達一九三公分，旅客可在長途飛航中充分休息。

為詮釋國際化的品牌意象，並體現新穎獨特的工藝品味，皇璽桂冠艙邀BMW集團旗下的Designworks設計團隊，以空間感與品牌為核心，將客製化座椅融入客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受。

Designworks首席設計總監Johannes Lampela表示，在成熟的座椅設計架構上，將旅客的隱私性、服務的功能性、操作的便利性，以及收納空間融入座椅設計，詮釋長榮服務理念，滿足旅客需求並提升飛航舒適性。

長榮也說，經濟艙則由波音長期合作的國際知名設計公司Teague負責內裝，整體設計搭配商務艙色系，營造現代氛圍。座椅採德國賽車座椅製造廠商RECARO產品，符合人體工學，配置皮革座椅頭靠，上下調整可達六英吋，搭配六個方向調整角度與頸部支撐設計。