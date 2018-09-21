中央社、央廣 擬納公媒基金會

2018-09-21

公共媒體法草案公布 拚明年六月三讀

〔記者凌美雪、蕭方綺／綜合報導〕文化部推動《公共電視法》修正成《公共媒體法》，修正草案昨天公布，期盼透過公媒平台大整合成為國家級的文化傳播平台，並進一步推動數位時代的文化傳播，使台灣的公共媒體也能成為最受國際信賴的亞洲新興公共媒體。草案中明定，條文施行後，公視基金會將更名為公媒基金會，營運採執行長制，經公開程序徵選。

文化部長鄭麗君表示，公媒法草案卅天內將舉行公聽會廣納社會意見，以尋求社會最大共識，預計十月底前彙整意見後提送行政院，年底前送進立法院，盼能在明年六月三讀通過。

修正法草案另增訂，中央廣播電台及中央通訊社應於條文修正施行後二年內與公媒基金會進行整合，由公媒基金會執行，中央廣播電台及中央通訊社之資產及負債由公媒基金會概括承受。為保障員工權益，文化部會邀集央廣、中央社工會代表討論，在修法後兩年整合期間，維護員工權益不受影響。

鄭麗君表示，面對數位匯流時代與市場競爭，台灣始終缺乏一個強而有力的文化傳播戰略，「提出公媒法不只是為了解決公媒的問題，而是希望透過公媒平台，對內，扮演民主深化，提供一個公共性平台，包括文化平權、多元族群文化發展等，並促進產業發展；對外，迎向國際，成立國際頻道，積極推動國際文化傳播，讓台灣的公媒成為新興的亞洲新媒體。」

公廣工會呼籲 整併過程保障工作權

即將被整併的央廣、中央社、華視和公視四家公媒工會昨發出聯合聲明，呼籲延續專業傳媒傳統與網媒互補，維持合理經費編列，以效能開發勞雇雙方，永續經營。

公廣工會理事張志傑強調，希望在公聽會後可看到溝通後的條文修正，「期許未來所有公媒的整合過程中，對全部員工以最小的變動方式，保障所有員工的工作權，讓未來所有公廣人才可適才適所。」藉由預算的擴大，解決台灣過往投資公共媒體不足的缺憾，補足長期人力、經費的缺口。