柚農老夫婦驟逝 萬斤文旦義賣助弱

2018-09-21

不讓父母心血白費 子女近5萬善款全捐助街友宴

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣許銀爐、陳花夫婦上月到芬園鄉自家果園採文旦，不慎發生意外雙亡，目前果園的文旦結實纍纍，卻等不到主人來採收，老農子女不忍父母心血白費，昨日將上萬台斤文旦進行公益義賣。許家媳婦施佳驊表示，義賣所得四萬八千多元，將做為廣寧樂善團「年終街友圍爐」的餐費基金。

疑天雨路滑 老夫婦上月連人帶車墜山谷

八十歲的許銀爐與七十八歲妻子陳花，八月二十三日共乘小貨車，到彰化縣芬園鄉一四八線員草路附近的果園工作，但至晚間仍未返家，家屬報警協尋，隔日清晨家屬在產業道路旁山谷發現一輛殘破貨車，一眼認出是自家所有，立刻報警。警消人員到山谷下找尋，發現車內老夫妻兩人已無氣息，初步調查意外發生原因應為天雨路滑，造成視線不清有關。

「來來來，一袋二○○元，大家來買柚子做公益！」施佳驊說，公公婆婆種植文旦柚近五十年，三分地的果園約可產一萬台斤，可惜再也看不到兩人採果光景。事後家族都在忙著處理後事，後來才想起這些文旦是兩位老人家最後的心血，因為老夫妻兩人都是廣寧樂善團志工，經常跟團長張雪如一起扶助弱勢，決定延續行善精神，全數捐出義賣。

昨日義賣現場，施佳驊帶來公婆的生活照，也拿起簽字筆在柚子上畫著釋迦牟尼佛。她哽咽地說，公婆生性節儉、熱心公益，常為子孫著想，即使年紀八旬也堅持自己管理果園事務，現在將文旦義賣捐款，也是想盡一份微薄的孝心。

「公公、婆婆你們有沒有看到，大家都來買你們的柚子！」施佳驊說，公婆現在不需要錢了，需要的是功德，現在二人都成佛、成仙了，希望他們在天之靈都能看到，保佑義賣成功。

張雪如則說，每年舉辦的年終街友圍爐，都得為餐費煩惱，這次許銀爐夫婦子女、媳婦願意把今年豐收的文旦捐出義賣，心意感人。昨日義賣會許多民眾大方響應，義賣所得四萬八千多元，可認購約十六桌圍爐。

民眾張富凱說，騎機車路過，得知是義賣捐做公益後很感動，決定買十袋，可是機車載不動，只好回家換貨車來載。另一位上班族張小姐則拿出五百元，卻只拿走一袋文旦，她說響應公益無價。