我主辦APEC研討會 分享抗生素抗藥性防治經驗

2018-09-21

〔記者吳亮儀／台北報導〕國際間傳出越來越多「超級細菌」感染案例，且許多抗生素都無效；我國疾病管制署主辦「APEC對抗抗生素抗藥性威脅之策略性行動」國際研討會，分享如何降低超級細菌的抗藥性比率。

「超級細菌」是具有多重抗藥性細菌的總稱，這類細菌能引發多重感染、且絕大多數抗生素都束手無策。

我國疾管署參考世界衛生組織（WHO）及國際建議策略，將抗生素抗藥性防治列入二○二五衛生政策白皮書，疾管署人員昨天分享實際作法和成果，最重大成效包括醫學中心及區域醫院加護病房的「甲氧苯青黴素金黃色葡萄球菌（methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA）」抗藥性比率，自二○○八年的八十一．七％，下降到去年的六十四．六％。醫學中心及區域醫院加護病房醫療照護相關感染密度從二○○八年的一．○八％，下降到二○一六年的○．五三％，下降幅度約五成。

疾管署副署長莊人祥說，台灣有執行國家型抗生素管理計畫經驗，且已經建置抗生素抗藥性管理通報系統，能大幅提升抗生素使用及抗生素抗藥性監測效能。

此次會議，包括世界衛生組織病人安全聯盟、世界獸醫學會、美國疾病管制與預防中心、日本感染症醫學會等抗生素管理國際間重要公共衛生組織，還有感染管制知名專家學者，與來自美國、澳洲等十餘國專家及代表，都出席分享經驗。