劣醫貪70萬 50童變發展遲緩兒

2018-09-21

參加免費課程遭偷刷健保卡 醫師依詐欺罪起訴

〔記者黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕在高雄市路竹區溫有諒醫院擔任復健科醫師的賀姓醫師，趁著五十位小朋友到醫院參加免費課程時，用治療發展遲緩等不實病情盜刷健保卡，再向健保署詐領七十多萬元，橋頭地檢署偵查終結，將賀某依詐欺罪起訴。

高雄市衛生局副局長林盟喬說，將待了解並調查案情後，依據醫療法處分當事人。溫有諒院方昨晚並未回應起訴案情。

溫有諒醫院長期配合龍發堂看診，今年初被雄檢查出，龍發堂八年來共有九十七名龍發堂眾死亡，其中七成的死亡證明是由溫有諒醫院開出，當時溫有諒醫院被雄檢懷疑涉嫌填寫不實死亡證明書，負責人訊後被裁定三十萬元交保。

橋檢指出，溫有諒醫院設有「兒童發展中心」，針對發展遲緩的孩童進行相關治療，二○一三年二月至二○一四年一月間，院方人員到路竹區多家幼兒園宣導醫院有開設「兒童專注力訓練班」及「感覺統合訓練班」，讓家長或幼兒園帶著孩子去醫院免費參加課程。

不過，五十位小朋友陸續被家長帶到醫院參加課程時，院方人員蒐集參加課程小朋友的健保卡，賀姓醫師趁小朋友上課時，逐一盜刷他們的健保卡，在病歷上登錄治療發展遲緩、混合發展障礙或注意力不足，伴有過動行為等不實資料，向健保署請領七十多萬元的費用。

後來有一位小朋友因為感冒，前往家中附近診所看病時，診所醫生發現小朋友的病歷資料上有記載治療發展遲緩等病史，詢問家長後，家長一頭霧水，診所醫生通報健保署後，健保署人員訪查認為賀姓醫生有詐欺之嫌，將案件移送地檢署偵辦。

醫療紀錄發展遲緩 會被列為拒保戶

賀姓醫生應訊時坦承犯行，橋檢還查出他也趁院內其他醫生休假時，冒用其他醫師的名義，向健保署虛報診察費醫療點數，從中申報獲利廿多萬元的健保費，偵結後將他依詐欺罪起訴。

資深保險經理人湯淑玉表示，保險公司只要從小朋友身分證字號查詢，就可以查出小朋友過去的醫療狀況，只要醫療紀錄上有被醫生記載「發展遲緩」、「過動」等症狀，都會被列為拒保戶，不但醫療險、壽險拒保，連最平常的意外險也不能保，如果小朋友的就醫紀錄沒有進行更正，會一輩子受到影響，醫生的行徑相當可惡。