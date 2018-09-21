秋節連假今傍晚將湧車潮

2018-09-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中秋節連續假期明天展開，為紓解國道五號車流量，今日及二十五日上午六點至下午三點，國五全線暫停收費措施，這是國道首次實施連假前、後日間免收費措施。特別提醒民眾，明日上午七點至中午十二點，西部國道國一內湖─頭份、國三木柵─香山路段各交流道南下路口，將實施高乘載管制。

國五今日間9小時免收費

交通部高公局表示，根據以往連續假期經驗，今日下午四點就會湧現南下返鄉、出遊車潮，因為時間接近下班，壅塞路段集中在都會區，預估車流量會較平常週五增加十％，請駕駛人注意。

高公局預期中秋假期出遊人數會較端午連假更多，國道疏運措施包含單一費率，小型車每公里○．九元，無長途折扣費率、無二十公里優惠里程。夜間○點至五點暫停收費、入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等。

明日上午國一南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國三南下三鶯─關西、茄冬─西濱、烏日─霧峰；國五南下南港系統─坪林等，為易壅塞時段，行車時間會是平常的三至七倍之多。

另外，依據中央氣象局預報，連假期間北部、東半部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，高公局將參考連假天氣狀況及最新氣象預報，視需要調整假期間各日疏導措施。