油價持續走揚／公路客運再喊漲 漲幅約2.8%

2018-09-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近來油價持續走揚，客運成本不斷提高，客運業者昨天依照客運臨時調整機制，向交通部公路總局申請調漲客運基本運價從每延人公里二．九七元調漲至三．○五四元，漲幅約二．八三％，公路客運起跳價將從二十五元漲至二十六元，常搭客運的民眾，負擔加重。

依臨時調整機制申請調漲 盼公總別再擋

根據新的基本運價換算，公路客運起跳價將從二十五元漲至二十六元，以統聯客運台北─竹山、彰化客運彰化─埔里路線來看，單趟漲幅可達六元，日統客運台北─北港路線也可調漲五元。

公路客運運價目前是依物料、人事、維修、折舊、油價等十八項成本精算，政府訂定運價上限後，業者再自行訂定票價，但最高不得超過運價上限；十八項成本每兩年可檢討一次。但因為油價對於客運成本影響很大，九十五年起交通部增加浮動油價機制，依中油公告每月平均油價，可機動調整運價。

根據客運調整機制規定，油價下跌時，客運業者須於兩週內調降票價，但是上漲時，業者每次調漲運價，中間需間隔四個月時間。今年一月客運已調漲一次運價，六月再送案時遭公路總局「柔性勸說」，希望共體時艱而作罷。

公總︰擇日排審 預計短期內不會定案

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，客運業者今年油料成本與去年同期相比，彰化客運約增加五百萬元、統聯客運增加兩千萬元左右，真的需要調漲票價反映成本，希望公總這次不要再擋。

公路總局運輸組長劉育麟表示，已收到客運業票價申請案，公路總局會審慎考量，擇日排定會議討論。至於客運業者日前提出十八項成本運價核定上限申請調漲案，昨日審議委員會未做出決議，還需收集相關資料討論，預計短期內不會定案。