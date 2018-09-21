民間版台鐵訂票APP出包 設計者送辦

2018-09-21

使用虛擬身分證字號訂票加快流程 讓系統異常

〔記者鄭瑋奇、王錦義／綜合報導〕常訂購台鐵車票的旅客，不少人認為台鐵官方APP「台鐵ｅ訂通」用起來不順手，轉而使用民間版訂票APP。不過鐵路警察局查獲一款民間版APP「台鐵訂票機」，訂票時會產生異常訂票資訊，將設計者依違反商標法、刑法妨害電腦使用、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。

民間版操作容易 下載次數破百萬

民眾下載訂票APP時，若以「台鐵」為關鍵字進行搜尋，網頁最上面通常都是民間版的APP，下載次數較官方版高出許多，像民間版「台鐵訂票通」的下載次數破百萬，官方版的「台鐵ｅ訂通」僅逾十萬。民眾喜歡使用民間版APP，主因為操作簡單、速度較快，較能搶到車票。

一年多前台鐵局長鹿潔身曾與立法委員鄭運鵬，於立法院交通委員會上PK訂票，鄭運鵬使用民間「台鐵訂票通」，鹿潔身透過「台鐵ｅ訂通」同時訂購台北─楊梅車票，結果鹿潔身速度較鄭運鵬慢了十倍。事後台鐵技術更正，讓每個操作不用三秒鐘就可完成，提升民眾使用效率。

去年秋節訂票異常 疑該款APP惹禍

台鐵在去年中秋節前夕訂票系統出現異常，鐵路警察局調查後發現，下載量高達八十萬餘次的民間版APP程式「台鐵訂票機」，去年一月到今年七月期間，共計產生約五萬筆異常訂票資訊。

警方調查發現，因為APP程式後台使用一組A100000001虛擬身分證字號加快訂票畫面的流程，無辜使用者間接蒙受不白之冤。經傳喚程式設計師，初步了解是程式設計BUG。

鐵路警察局花蓮分局副局長陳家慶表示，設計者違反商標法是因為程式內有台鐵LOGO，而刑法妨害電腦使用、偽造文書等罪嫌，是因APP使用虛擬身分證字號。

最終連到台鐵系統 籲用官方版APP

台鐵局副局長杜微表示，坊間APP不論再怎麼快，終究還是要連接到台鐵訂票系統，但其中是否有用不當程式，或是不適法的方式，使用者可能並不知情，呼籲民眾還是使用官方版比較有保障。