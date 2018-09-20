耳膜鬆弛症候群 遇噪音耳疼痛

2018-09-20

文／陳建志

一名30歲女性搭機返台，當飛機降落時，右耳突然感到劇烈的疼痛。一個月後，總覺得右耳在聽聲音時，會覺得「拍動」與「分叉」，特別是突然聽到大聲的聲響時，更為困擾；但反而在感冒時，病症會消失。

原本以為聽力老化所致，但聽力檢查卻無異常發現，只能整天戴著耳塞，避免右耳聽到聲音。

就醫時，我發現她右側耳膜後方，有一片呈現鱗片般光澤不平整的區域，確定是罹患了耳膜鬆弛症候群。此病往往發生在急性耳膜破裂，再次癒合之後。

正常耳膜有3層結構：內層、中間層與外層，內、外層均為表皮層，中間層較為堅固緻密，可以撐起耳膜成為平整光亮的鼓面。一旦耳膜破裂，在癒合時，若中耳腔發炎沒有控制好，會影響到中間層的成長速度，新長出的耳膜會因此缺乏中間層，只有內外層，結構較差。

之後，一旦有聲音傳入，結構不良處的耳膜會發生額外的劇烈震動，干擾正常耳膜的震動，出現病症，久而久之，反覆的聲音傳入會使結構不良的耳膜愈來愈鬆弛，加重病症。

當患者感冒時，中耳腔及耳膜處在發炎水腫狀態時，病症反而減輕；等到感冒痊癒後，病症恢復原狀。這類患者往往會儘量待在安靜的環境中，且避免大聲的聲響。

治療此病，只能在門診進行耳科顯微手術，把結構不良的耳膜切除，在切除處外面貼一層紙（紙片耳膜成型術），讓耳膜重新再長；術後需持續服用抗組織胺，保持耳咽管功能良好，才能長出好的耳膜；之後3個月，需避免大聲噪音，以免新長出的耳膜又發生鬆弛，更需避免搭飛機或跑山路，以免又發生耳膜破裂。

另外，耳垢黏在耳膜上，干擾聲音傳入時耳膜的震動，也會出現類似症狀，往往會覺得「隔著一層膜」。建議若耳部不適或聽覺不良時，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）