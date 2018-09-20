寶寶哭鬧「呼嚕呼嚕」 軟喉症作祟

2018-09-20

文／林佳瑩

3個月大的小傑（化名），哭鬧時喉嚨一直發出「呼嚕呼嚕」的聲音，甚至在平躺安靜時，仍然會聽到吵雜的呼吸聲；吃奶時很容易嗆奶，最近1個月體重都沒什麼增加。家長以為小傑感冒了，但經就醫檢查後，發現小傑是受軟喉症困擾導致的呼吸問題。

臨床常見呼吸喘鳴、餵食困難

◎什麼是「軟喉症」？

在新生兒先天喉部異常疾病中，高達6成左右是軟喉症。主要是因為寶寶喉部的會厭軟骨、杓狀軟骨或楔形軟骨太軟，使得寶寶在吸氣時，喉嚨軟組織難以對抗吸入氣流的內吸力量，因而產生了呼吸道短暫的結構組織塌陷，於是造成吸氣困難，呼吸時會併發喘鳴聲雜音的情形。倘若同時罹患呼吸道感染，則喘鳴聲會變得更大且症狀加劇。

◎軟喉症的臨床表現有哪些？

軟喉症大多在寶寶出生1週內就出現症狀，有的也可能到出生數週至幾個月時，隨著寶寶的活動量更多才陸續出現症狀。

常見的臨床表現包括：呼吸時胸骨上方有明顯凹陷、吸氣時發出喘鳴聲、睡覺或活動時會有吵雜的呼吸聲、困難餵食、體重增加不理想進而造成生長遲滯等。

◎軟喉症應如何診斷及治療？

診斷軟喉症，除了經由詢問病史、身體檢查作臨床診斷之外，最好的診斷工具是以喉部纖維內視鏡直接觀察寶寶呼吸時喉部軟骨的動態變化。如此不但能夠確診是否為軟喉症，也能排除其他引起喘鳴的各種疾病，例如咽喉部腫瘤、血管瘤、單側或雙側聲帶麻痺、聲門下狹窄、咽喉部囊腫、先天性氣管狹窄、會厭軟骨發炎等其他病因。

嚴重型患者 需手術改善症狀

一般來說軟喉症不需要手術治療，大多數的寶寶會在一歲半到兩歲時自行痊癒，然而如果當寶寶出現嚴重呼吸阻塞、缺氧、餵食困難、體重一直無法增加、造成生長遲滯、持續胸骨上凹陷、吸氣時喘鳴嚴重，則屬於嚴重型的軟喉症患者，必須請兒童耳鼻喉科醫師進行手術治療，以期改善症狀。

（作者為馬偕兒童醫院新生兒科主治醫師）