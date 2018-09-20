鍋爐空污標準加嚴 緩衝期至109年7月

2018-09-20

〔記者劉力仁／台北報導〕目前全國工業界有近一萬三千座鍋爐，燃燒過程中排放空污，為改善空氣品質，環保署昨發布「鍋爐空氣污染物排放標準」，加嚴鍋爐粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放標準，所有鍋爐須於一○九年七月一日符合標準，違法業者最高可罰兩千萬元。

鍋爐大多用於發電業、石化業、煉鋼業、水泥業等需要大量熱能及烘乾之產業。環保署空保處長吳盛忠表示，我國鍋爐排放的空氣污染物於全國固定污染源排放量之占比，粒狀污染物約占廿一％、硫氧化物約占十三％、氮氧化物約十％。

環署以往採管制與補助並行方式，針對電力、煉鋼等特定行業加嚴管制排放標準，一般行業適用較寬鬆的「固定污染源空氣污染物排放標準」，參考國際管制標準、審酌國內排放現況、可行控制技術及成本效益分析結果，訂定「鍋爐空氣污染物排放標準」。

這項排放標準不分規模及燃料別，加嚴粒狀污染物至卅mg/Nm3、硫氧化物至五十ppm及氮氧化物至一百ppm的排放標準，給予業者緩衝時間改善，所有鍋爐須於一○九年七月一日符合標準，預期硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物可分別年減八千五百六十七公噸、四千兩百四十七公噸及兩千五百九十八公噸。未來所有鍋爐一體適用，若違反標準，將依照空污法開罰最高兩千萬元；情節重大者，得令其停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業。