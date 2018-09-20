交通違規記點 擬採罰款認定

2018-09-20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通違規記點制度實施多年，但成效不如預期。據統計，每年違規被記點件數逾百萬，但實際被記六點而吊扣駕照，去年僅逾兩萬九千件。交通部正研擬修正記點制度，參考立委提案考慮改採依罰鍰金額高低記點，以一千兩百元為級距。交通部表示，記點制度是為讓民眾警惕，而非立即性處罰，因此擬在記點達吊扣駕照標準時，先要求進行道安講習，後續再有違規記點才會吊照。

1200元內記 1點 違規累計時效也延長到1年

現行記點制度因累積時效過短，違規點數滿六個月後就會取消，無法有效嚇阻違規行為。立委洪慈庸指出，現行違規記點與罰款標準各自獨立，平面道路紅燈右轉罰鍰六百元，違規記點記三點，但國道上阻塞超車道行車，罰鍰最低六千元，違規記點卻只記一點，裁罰標準不一，不僅民眾易生混淆，且並非所有違規行為都有納入記點，也增加交通管理困難。

因此，洪慈庸提案修正道路交通管理處罰條例，建議改依罰鍰金額來分級記點，未滿一千兩百元記一點，之後每增加一千兩百元加記一點，超過三千六百元則都記五點；違規記點累計時效，也從六個月延長至一年。

立委提案 交通部列入考慮

交通部表示，記點制度當初設計目的，是為讓民眾警惕、更注意駕駛行為，避免再違規而被吊照。基於是以降低違規、提升行車安全為目標，因此也考慮未來違規達一定點數，甚或達到吊扣標準時，會先要求違規者接受道安講習，之後再違規被記點才會真正吊照。

此外，交通部也表示，對於違規較嚴重項目，或是違規致人受傷、死亡，處罰條例裡都有直接吊扣、吊銷駕照規定；違規記點主要是要提醒遵守交通規則，所以相對也需考量職業駕駛人的工作權，因為職業駕駛人開車時間較長，受衝擊也會比一般民眾高，因此，未來記點制度修正也不能將單一違規記太多點數。

交通部強調，各方意見都會納入修正考慮中，也會跟職業駕駛公、工會討論徵詢意見，目前都在討論中，尚未最終定案。