南美來台旅客每年不到百人／官員要花百萬去宣傳觀光

2018-09-20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局花百萬元赴南美宣傳觀光？觀光局統計，南美洲每年來台觀光人數不到一百人，但觀光局長周永暉預計十月八日與主秘搭乘華航商務艙，前往巴拉圭進行七天的觀光交流，機票和吃住估需近百萬元，引發部分人士質疑涉及花公帑出國觀光。交通部長吳宏謀受訪表示，台灣觀光市場還有許多重要事情須忙，此時去南美洲是否合宜，會請觀光局評估必要性。

觀光局長擬搭商務艙 下月初赴巴拉圭交流7天

台灣觀光市場近年面臨來台觀光客成長趨緩、觀光外匯下滑等難題，國旅市場也罕見出現衰退，觀光局長周永暉預定十月八日將與主秘林坤源、觀光局人員和旅遊業者等十人赴巴拉圭進行觀光交流。

據了解，該行程是由周永暉親自敲定，周與林兩人將搭乘華航商務艙，機票花費約五十萬元，其他兩位觀光局人員搭經濟艙也需約卅萬元，加上當地吃住，此趟花費估近百萬。

吳宏謀指出，台灣觀光市場還有很多重要業務須推動，南美洲路途遙遠，這個時間點去巴拉圭未必適合，周永暉目前在東京旅展行銷台灣觀光，預計等他下週回台再做討論。

交長將找周永暉討論 觀光局擬取消行程

林坤源昨回應說明，前往巴拉圭主要推動觀光交流，過去外交部也曾與巴拉圭進行雙向交流；針對機票費用，林坤源則未作正面回應，強調行程安排需問業務單位；周永暉未接電話、無法取得回應。

據了解，此事經媒體曝光後，觀光局內部已重作評估，基於立法院已開議，不排除以與立法院會議衝堂為由，取消巴拉圭交流行程。

據行政院公布國外出差旅費報支要點規定，次長級人員、大使、駐外代表、簡任第十二職等以上領有全額主管加給人員，出差得乘坐商務或相當的座（艙）位。觀光局長職務列簡任第十三職等，主秘職務則列十一職等。

據觀光局公務出國報告資訊系統顯示，周永暉今年九月任職觀光局長滿兩年，期間出國參訪十二次，七次去日本，其他為中國、英國、越南、韓國及印尼等，多是參加觀光論壇和國際旅展。