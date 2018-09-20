創「6分鐘護一生」口號 吳香達醫師病逝

2018-09-20

〔記者林惠琴／台北報導〕主導國內首例試管嬰兒、發展羊膜穿刺篩檢，並首創子宮頸抹片檢查「六分鐘護一生」口號的台北榮總前副院長吳香達，昨凌晨四點零三分因急性肺炎併發呼吸衰竭病逝，享壽八十歲。

主導國內首例試管嬰兒 推羊膜穿刺

吳香達從國防醫學院畢業到退休，四十餘年均在台北榮總服務，他是一九八五年四月成功主導國內首例試管嬰兒的關鍵人物，也致力發展高齡產婦胎兒篩檢，創立全台第一個羊水實驗室，推動孕婦在懷孕十四至十八週時進行羊膜穿刺，避免產下染色體異常的胎兒。

吳香達更為人所知的貢獻，則是一九六九年開始推動子宮頸抹片檢查工作，並於一九九五年首創「六分鐘護一生」口號。他的學生、台北榮總婦女醫學部主任王鵬惠表示，國內子宮頸癌發生率與死亡率能從前三名降到第十名左右，吳香達的貢獻功不可沒。

王鵬惠強調，吳香達是十分正直的人，教育學生最重要的觀念就是「視病猶親」，這並不是指對病人很親切，而是在治療病人時，要抱持著「自己罹患這個疾病的話，會如何處置」的角度進行思考、提供治療。他也認為手術具有侵入性，應列為所有疾病的最後一線治療方式。

推廣婦癌治療教育 享壽80歲

吳香達也因改良子宮頸癌根除手術，進而跨部科臨床實務模擬與比較子宮頸癌的治療方針，榮獲中華民國十大傑出醫師及國際婦癌終身成就獎肯定。

此外，他在一九九二年成立婦癌基金會，提供弱勢婦女醫療協助，並推廣婦癌治療教育，終其一生無私奉獻，醫療與學術成就令人感佩。