亞培下架6產品抽驗無異常

2018-09-20

食藥署：問題未釐清前 不會恢復上架

〔記者林惠琴、周彥妤／綜合報導〕亞培「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」、「愛美力ＨＮ」等六款產品，因被投訴有品質瑕疵，全台已預防性下架逾二六四萬罐；衛福部食藥署昨公布針對該六款產品市售商品抽驗結果，並無異狀，有待與外部專家再進一步檢視亞培製程造成結塊、凝塊等異常的可能原因，預計一、兩天內有結果。

將找專家檢視 一、兩天內有結果

台北市衛生局表示，首波隨機抽驗亞培市售商品發現，六款下架產品並無異常，但不代表品管完全沒問題，將送食藥署判定。衛生局表示，檢驗報告只是一部分，此份報告會與亞培自主檢驗報告、業者日前送交食藥署的三箱檢討報告，一併綜合判定。在尚未釐清問題原因前，不會恢復亞培產品上架。

食藥署副組長魏任廷表示，首波檢驗結果主要是抽驗該六款市售產品，結果大腸桿菌等衛生指標菌均呈陰性，外觀無異狀，在卅七℃保存十天的保溫測試亦無異常情形，顯示民眾客訴的結塊、凝塊並非常態。

魏任廷也指出，以今年一至八月亞培進口該六項產品、共計三千七百多萬罐計算，接獲消費者客訴六二九件，比例約是一百萬分之二十，代表確是零星狀態；但相較過去，今年投訴比例有偏高情形，且相關產品均來自美國某一生產廠，可能仍需再釐清問題原因。

不過，衛生單位是抽驗市售產品，並未針對結塊、凝塊產品進行檢驗，引發外界及媒體質疑，如何確定問題原因？魏任廷坦言，目前衛生單位收到多是民眾口頭投訴，食藥署並未收到結塊、凝塊的產品檢體，若民眾手邊有相關問題產品，歡迎提供，以利進一步檢驗，確認問題肇因。

魏任廷也強調，目前亞培已提供原廠的生產紀錄與資料，食藥署週一起已開始進行分析，同時請外部專家協助分析釐清在製程中造成結塊、凝塊的可能成因，預計一、兩天內會有結果。

根據「食品安全衛生管理法」規定，若食品出現變質、腐敗等情形，可開罰六萬元至兩億元；魏任廷說明，需待釐清問題原因後，再決定後續處置方式，包含預防性下架產品的處理情形。