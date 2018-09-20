細胞治療 可防止慢性腎臟病惡化

2018-09-20

北醫大研究異體細胞藥物 未洗腎慢病患者新希望

〔記者林惠琴／台北報導〕細胞治療可望防止慢性腎臟病惡化！台北醫學大學昨舉行細胞治療暨再生醫學國際研討會，並發表最新研究成果，在動物實驗發現，採用脂肪間質幹細胞製成的異體細胞藥物治療，可減緩腎功能惡化、甚至修復，現已進入人體臨床試驗，可望成為未洗腎慢性腎臟病患者的新希望。

採脂肪間質幹細胞製成 已進入人體試驗

衛福部統計，去年花費健保醫療費用最高的疾病是急性腎衰竭及慢性腎臟病，共計患者卅五．八萬人，花費約五○三．六億元；其中，洗腎約八．七萬人，花費約四三三億元。

北醫大醫學系腎臟學科教授、雙和醫院院長吳麥斯表示，腎臟扮演處理體內廢棄物的角色，但腎功能會隨年齡增長而下滑，若持續明顯下降，就可能出現不可逆的慢性腎臟病，通常病程進入三、四期後，約五至十年恐要洗腎，更有併發心血管疾病等風險。

吳麥斯指出，研究團隊採用脂肪間質幹細胞製成的異體細胞藥物，在動物實驗發現，老鼠接受施打該藥八週、十二週後，腎臟細胞受損情況停止惡化，甚至可修復三、四成。

顛覆慢性腎病無法逆轉的傳統認知

吳麥斯說明，該研究現已進入人體臨床試驗第一、二期，將該藥靜脈注射到慢性腎臟病患者體內，其中約一至兩成藥物會進入腎臟的腎皮質、腎間質、腎小管與腎臟血管等組織，希望真的有助於避免腎功能惡化，甚至向上提升，顛覆慢性腎臟病無法逆轉、難以有效治療的傳統認知。

吳麥斯解釋，該藥主要透過改變整個腎臟環境，例如阻止發炎等情形，並修復損壞組織，人體臨床試驗第一、二期一起進行，預期明年第一季結束前可完成，將朝研發細胞治療藥物方向發展。

衛福部擬草案 縮短再生醫療製劑上市期程

北醫大細胞治療與再生醫學研究中心特聘教授兼主任黃彥華提及，目前該校也正在研究齒槽骨自體細胞再生治療，可望協助需要的植牙病人強化植牙成效。另外，北醫大校長林建煌表示，北醫大也規劃自體ＮＫＴ細胞癌症治療與間質幹細胞的困難傷口癒合臨床試驗，預計今年底開始收案。

細胞治療是未來醫學發展重要方向之一，衛福部九月初發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，開放六項細胞治療技術，且已研擬「再生醫療製劑管理條例草案」，將進一步立法，可望縮短再生醫療製劑上市期程，加強安全監控。