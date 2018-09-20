AI分析IPO 高大教授指引股票出脫點

2018-09-20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學教授黃健峯、張志向運用人工智慧（ＡＩ），分析台灣歷年發行數千檔的ＩＰＯ（首次公開募股），發現若掛牌第一天下跌，就該立即出脫持股，反之則可期待後續漲勢，但以一個月為限。該研究成果發表於SSCI國際期刊「Investment Analysts Journal」並獲選為年度唯一最佳論文。

黃健峯表示，近年來人工智慧廣泛運用研究金融領域，預測股價、投資組合等，但用以探究台灣歷年發行ＩＰＯ（Initial Public Offerings，首次公開募股），還是第一次。

張志向解釋，比起一般股票的次級市場，利用ＩＰＯ進行實證分析，更能精確地分析投資人行為是否出現「處分效果（投資人急售獲利、惜售損失等較不理性的投資行為）」。因為多數ＩＰＯ投資人的持有成本為承銷價，一旦上市後股價大於承銷價，即可反映出投資人處於贏家狀態，反之則是輸家，這也給了他們很好的研究路徑。

黃、張以一九九○年至今，台灣數千檔ＩＰＯ總體市場資料，包括成交價、成交量、報酬率、股民進出場等數據進行分析，當ＩＰＯ的周轉率高／低，意謂頻繁交易／交易冷清，從中印證股民買賣交易的處分效果，反映出投資人總是把贏家股票賣太快，卻因不想虧損，而把輸家股票持有過久而導致慘賠。

張志向提醒，多數投資人不具備證券分析專業，以致常犯了「買好公司的股票，而不是買會賺錢的好股票」的錯誤，因為財務指標良好、市場評價正面的「好公司」，往往股價已被高估，再進場時不一定會獲利。