國教院檢視 居禮「夫人」 爭議譯名共34個

2018-09-20

〔記者林曉雲／台北報導〕明年上路的十二年國教新課綱，特別注重性別平等議題，國家教育研究院昨表示，針對居禮夫人等外國女科學家姓名的翻譯問題，將由審譯會審議。查詢學術名詞的諮詢網，初步了解約有卅四個外國學者姓名的翻譯待檢視，未來審議時，「姓名發音以原名標準發音」為準，譯名避免使用負面、不雅、拗口或歧視字眼的原則，從各語種和各領域進行檢視，將儘速對外界公布，以利新課綱教科書審議有所依據。

譯名以原名標準發音為主

教育部課審會大會於九月十六日通過自然科學領域課綱時決議，在學習內容中新增「科學史上重要發現的過程，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻。」有課審委員以居禮夫人為例而建議，教科書應寫入居禮夫人本名「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡」。據了解，目前國際多稱之「瑪麗．居禮」或「居禮夫人」；而波蘭台北辦事處在臉書發文肯定用其原名的建議；另也有人建議在本名後以括弧加註夫人以求兼顧。

教長：譯名應參考國際慣用

各界關注國際科學家、政治家及各領域之女性卓越貢獻者譯名問題，教育部長葉俊榮表示，感謝各界所提供相關具體且具建設性建議，已請國教院在符應新課綱落實性平教育，破除性別刻板印象的精神原則下，參考國際慣用及各界所提意見，將請「外國學者人名譯名審譯會」召開會議，討論定出更適宜作法。

國教院亦初步檢視學術界常見的外國「夫人」譯名約卅四個，出處包括外國學者人名譯名、音樂名詞、舞蹈辭典、外國地名譯名等，包括佘契爾夫人（瑪格麗特．佘契爾）、居禮夫人（瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡）等等。國教院語文教育及編譯中心主任林慶隆表示，目前已在徵詢委員開會時間。

國教院於民國一百年成立「外國學者人名譯名審譯會」，目前為第四屆，由清華大學語言所曹逢甫教授擔任召集人，下設英語、斯拉夫語、法語、日韓語、阿拉伯語、德語、義大利語、西班牙語等分組，大會委員十五位，委員總數三十八人，皆為各大學的教授。

國教院說明，依「高級中等學校教科用書審定辦法」及「國民小學及國民中學教科圖書審定辦法」規定，教科書中使用的翻譯名詞，以國教院公告內容為基準，因此將召開審譯會再行檢視現行公告的外國學者姓名翻譯是否符合其原名及與國際接軌等。