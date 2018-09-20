翠玉白菜外展 維安高規格／台中花博設故宮館 強化消防及監控設備 並派帶槍駐警

〔記者陳昱勳、張菁雅／綜合報導〕故宮國寶翠玉白菜將赴台中花博展出，保全可不能馬虎。台中市長林佳龍說，市府完全配合故宮的ＳＯＰ來規定，不只維安、保全，還有場地設施等，一定是用最嚴格標準來面對，甚至社區守望相助隊也會協助。故宮副院長李靜慧表示，展館內展出翠玉白菜的空間會特別加強，除了牆壁承受度，也在消防與監控設備等硬體上強化，並派帶槍駐警。
玉器在保存上，溫度維持攝氏十九至廿三度，濕度在五十五％至六十五％，這是展出環境的基本要求。對國寶文物來說，更重要的是保全規格。
故宮院長：文物出借將建立SOP
台北故宮除了有現場安管人員、定時巡邏與警犬組等維安措施，跟各派出所也有連線，林佳龍表示將有同樣規格。故宮院長陳其南表示，未來文物出借頻率會提高，將建立標準作業程序，特別是文物安全的部份。
翠玉白菜出宮，陳其南表示，白菜是台灣農村的象徵，翠玉白菜可說是與台灣民眾的親近性最高，盼藉由文物與台中花博的結合，讓中南部民眾更能親近故宮。
林佳龍表示，台中花博不只是台中的花博，而是屬於台灣的花博，市府希望用最高規格籌辦，讓世界看見台灣。而故宮近年來致力於故宮公共化，並推出新故宮計畫，讓藝術更貼近生活，促進文化觀光，因此促成此次合作。
台中花博將於十一月三日至明年四月廿四日舉行，展覽主題訂為「花現GNP—Rediscover Green, Nature and People」，代表綠色生產、自然生態及人文生活，外埔、后里、豐原園區三大展區，也以此做為設計理念。
其中，后里園區規劃「故宮花蝶館」與「花博故宮館」。故宮花蝶館有翠玉白菜、翠玉小白菜兩件人氣文物；花博故宮館則有故宮熱門文創商品及主題策展區。策展區以故宮典藏之歷代花卉為主軸，以「日暖花香山鳥啼」為主題，特選十二件書畫複製品（框畫、掛軸或手卷）參展。
此外，為響應台中花博，故宮南北院區十月份起舉辦一系列以「花」為主題的展覽活動，像是故宮翠玉白菜家族的「翠白菜花插」，也將移到故宮南院展出。
挽救選情？林佳龍：一年前已規劃
對於前立委吳育昇指控林佳龍為挽救選情，才向故宮外借從不外展給國內任何博物館的翠玉白菜，陳其南回應並非首次外借。故宮資料顯示，翠玉白菜曾外展三次︰二○一三年的高雄市立美術館「璀璨東方—故宮文物精品」，隔年赴日本東京國立博物館「台北國立故宮博物院—神品至寶」，二○一五年則配合故宮南院開館南下。
林佳龍強調，一年前就與故宮協調翠玉白菜展出規劃，希望外界不要過度政治化。
民眾江小姐則認為有機會親睹國寶文物的風采是好事，對於故宮來說，也能拉近與民眾的距離，做到真正公開與開放。