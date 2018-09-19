天旋地轉 適當用藥止眩暈

2018-09-19

文／葉碧玲

許多人都有過眩暈的經驗，不同於頭重腳輕和頭昏腦脹的一般性頭暈，眩暈發作時，有如天旋地轉、四周景物在動，幾乎站不穩，有時伴隨著噁心、嘔吐、耳鳴、耳脹、聽力障礙、複視、頭痛、無力或麻木等症狀，讓不少人擔心是中風的前兆。

研究統計，台灣每年100位成年人中約有3人因眩暈就醫，好發於年長者且以女性居多，8%與內耳平衡失調有關，是耳鼻喉科常見症狀，若懷疑有神經系統病灶時，則需由神經內科醫師檢查評估是否為中樞神經系統的問題。

◎眩暈依據病變的位置，主要分為二大類：

●周邊性眩暈，與內耳病變相關，包括：良性姿態性陣發性暈眩，又稱耳石症（耳石異常脫落）、前庭神經炎（前庭系統受到病毒感染）、梅尼爾氏病（內耳積水）。

●中樞性眩暈，是指腦部病變所引起的，例如腦中風、腦出血及腦腫瘤等。

引起眩暈的潛在病因複雜多樣，治療方法和治療時間亦不同，除了少數需外科治療外，復健及適當的藥物治療為主要方式。

◎常用的止暈藥物：

●抗膽鹼／抗組織胺藥：例如Dimenhydrinate、Meclizine。

●苯二氮平類的鎮靜劑：例如Alprazolam、Diazepam。

●止吐劑：例如Domperidone、Prochlorperazine。

●其他：末梢血液循環促進劑（例如銀杏）、類固醇、利尿劑等。

民眾領藥時最常關切用藥後是否會想睡覺？由於多數的止暈藥同時具有頭暈、嗜睡、倦怠的副作用，若有眩暈症狀時，宜及早就醫，透過專業醫師的處方與衛教，適量的使用藥品並配合規律生活、健康飲食及壓力調適，可以有效防止眩暈，亦能避免藥物副作用的產生。

（作者為邱外科醫院藥劑科藥師）