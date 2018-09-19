砸32億 EMU五百型電聯車大改造

2018-09-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵統計，EMU五百型、PP自強號是主力車隊中故障率最高的車種，為提升車輛可靠性及扶助國內廠商有關電聯車牽引動力、輔助供電系統設計及裝配等技術，台鐵局招標進行車輛改造，由國內士林電機得標，決標金額三十二．一三億元，六月簽約，現正進行設計文件審查，預計明年底會有一組樣車出爐，一一二年將完成六十三組車輛改造，改造車輛的外觀、顏色會與現行車輛大不同。

台鐵EMU五百型平均車齡逾二十年，隨著車輛使用年限增加，故障情況也越來越多，最近三年故障件數達一百四十八件，是台鐵所有車種中故障件數最高；PP自強號近三年也有八十五件。

台鐵局表示，EMU五百型因使用舊型電力元件（GTO），採電流控制，啟動開關都要使用大電流，一些零件較易燒壞，且許多零組件都已停產，亟需更新。這次改造將改採電聯車主流使用的電壓控制電力元件（IGBT），可有效降低故障率。

台鐵局表示，現行EMU五百型車輛共有八十五組，總共三百四十輛車，這次先進行六十三組改造，士林電機打敗國際知名的加拿大業者龐巴迪、西班牙鐵路建設和協助公司（CAF）取得標案。

台日合作 有助國車國造

EMU五百型改造案從去年九月招標，一路流標六次，後來放寬招標限制，要求至少改造六十組以上，最後才終於決標，得標廠商士林電機將和日本三菱合作。

台鐵局指，舊車改造會比製造新車更困難，因為廠商必須了解當初車輛設計、製造時是怎樣佈線；相信國內廠商可利用這次改造案，參與車輛電路設計、裝配技術，對未來「國車國造」會有很大幫助。