波蘭台北辦事處 贊同採居禮夫人全名

2018-09-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕教育部課審會委員上週在課審會中提議，應讓波蘭科學家「居禮夫人」回歸本名稱呼。波蘭台北辦事處昨對此表示，很開心課審委員提出這個建議，如果教科書使用她原本的姓名「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡—居禮」，能讓大家更清楚認知到她是個獨立的個體。

感謝課審委員提議

教育部上週召開十二年國教課綱審議委員會審議大會，通過自然領域課程綱要。出於性平關懷，有課審委員認為，課本「不應再讓居禮夫人冠夫姓」，而應回到自己的本名「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡—居禮」，後有媒體報導指「居禮夫人」將從課本中消失。

教育部前天澄清指出，這是課審委員的發言及討論內容，國教院現行公告的翻譯名詞為「居禮夫人」，未來教科書審定仍會依前述規定辦理。

波蘭台北辦事處昨在臉書專頁發文談及此事說，雖然在台灣大家習慣把「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡—居禮女士」叫做「居禮夫人」，不過她不單只是居禮先生的太太，也是第一個獲頒諾貝爾科學獎的女性，更是目前唯一在兩個不同精密科學領域獲頒諾貝爾獎的傑出波蘭科學家。

波蘭台北辦事處說，在歐洲，大家都知道她叫「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡—居禮」，教科書也用她的全名來介紹她的事蹟。波蘭台北辦事處很高興課審委員提出這一點，讓大家能更清楚認知她是一個獨立的個體。