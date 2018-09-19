罕見！8公尺長抹香鯨 現身小琉球海域

2018-09-19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球海域現「鯨」喜！昨天上午十一點左右，東港到琉球航線驚現鯨魚蹤影，一頭約八公尺長的抹香鯨在交通船旁慢游，船上遊客紛紛擠到甲板爭睹，整個過程至少一分鐘，全程錄下鯨魚身影的船員直呼：「既震撼又驚喜！」遊客則笑稱：「免費賞鯨船！」

東琉線乘客超開心︰搭到「賞鯨船」

東琉航線交通船班頻繁，去年在航程中就曾有鯨魚現蹤，當時引起遊客爭相觀看，沒想到時隔一年多，鯨魚再度現蹤，幸運遊客紛紛擠在窗邊或到甲板上探頭觀賞罕見的大洋動物。

泰富航運指出，當時交通船從小琉球出發要到東港，航行約四海里後發現船左前側有黝黑的龐然大物，從噴氣動作研判應是鯨魚，由北往南慢游的時間長逾一分鐘，一度擔心鯨魚是否受傷才上浮，所幸鯨魚與船錯身後下潛而去，結束這場海上奇遇記。

可能是保育有成 或因山竹颱風迷航

日治時期曾傳鯨魚在琉球鄉大福漁港附近現身，琉球區漁會總幹事蔡寶興說，東港到小琉球間有鯊魚、海豚及海龜，鯨魚比較罕見，他未曾親眼見到，很有可能因近年保育有成吸引鯨魚洄游。鵬管處不排除是三海里禁網政策實施後浮現成效，東琉間海域遇到鯨豚次數有愈來愈多趨勢。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平研判，八公尺長應是抹香鯨，鯨豚出沒的海域一般不會在較淺的本島、離島間海域，因為食源較少，推估是因日前山竹颱風大浪導致迷航，不過，在船隻頻繁往來處見到鯨魚浮上水面換氣，確實相當罕見。