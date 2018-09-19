台大校內預分發 招聯會籲各校跟進

2018-09-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學日前宣布一○八學年的大學申請將採「校內預分發」，不論申請幾個科系，將只公布一個正取，減少重榜反而造成缺額等問題；大學招聯會昨日肯定台大作法，更指出交通大學、清華大學等也有類似作法實施多年，呼籲各大學可一起研究執行，共同解決大學申請的重複錄取及缺額難題。

大學招生近年由個人申請入學成為主流，台大申請在一○八學年擬改為占總招生比率的五十五％，但因少子化使報考人數驟減，加上考生可在各大學報考多科系而導致各校榜單重複錄取，被學生選擇放棄的校系衍生缺額激增問題。因此部分頂尖大學希望在校內推動預先排序分發，減少重複錄取機率。

個人申請二階 若選多系須填志願序

台大教務處日前宣示，一○八學年將推出校內預分發的新制，針對個人申請第二階段，若考生選填多個科系，會要求填寫一份志願序，並依志願序進行台大校內預分發作業，讓考生可以更早知道在台大可正取的科系志願，以降低在台大校內重榜機率。另搭配台大校內系組共同筆試、口試預登記等作業，可降低不同系組的二階甄試時間衝堂機率。

大學招聯會執行秘書戴念華昨表示，交大十年前就已採行校內預分發作業，清大也在一○六學年實施，該作法確能降低校內重榜問題，各校若能預先分發，考生在單一學校就能取得最佳志願，降低各校科系的缺額問題，希望帶動風氣，呼籲其他學校也能一起採行，讓考招制度更健全。

但戴念華也指出，對考生來說，在各校的申請作業可能會較複雜。未來考生參加申請，假設台大、清大、交大各選二個科系，各校可能都要填校內預分發的志願，而各校預分發完成後，也還是要再回到招聯會的申請聯合分發作業，還要再填一張所有校系的志願，再經由招聯會公布最後申請錄取榜單，才會錄取真正的志願。