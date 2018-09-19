餵飽長者腹肚 愛心火車伯送餐10年

2018-09-19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「阮無破病的權利，因為每天都要顧四十位老人的腹肚。」現年七十歲、人稱「火車伯」的台鐵退休司機黃福財，十年來幾乎全年無休、風雨無阻到嘉義水上空軍基地將飯菜做成便當，再分送給有需求的獨居長者，長者們稱讚黃很貼心、會依每人口味調整菜色，實在「足甘心」！

黃福財十多年前退休後，回到嘉義縣水上鄉大崙村老家種田，因部分田地在水上空軍基地內，經常進出基地，他為人海派，與許多基地官兵建立起深厚情誼。

十年前，有位基地長官認為部隊每天都要丟棄許多剩飯菜，感覺很浪費，央求黃福財代為轉送給有需要者，黃二話不說應允，就此展開送餐服務，且最近兩年基地在行文國防部報備獲准後，更提供一般飯菜給有需求的長者，讓長者不再吃剩飯菜。

70歲還算少年…黃謙稱只是跑跑腿

黃福財感謝基地樂意提供飯菜給獨居老者，謙稱「自己只是跑跑腿不算什麼」。由於不少長者便當都只吃一半，剩下的隔天再吃，黃因而都將便當飯菜裝滿滿，一個便當可吃兩餐。

黃福財送餐區域在水上鄉粗溪、大堀、大崙、塗溝等村，約有四十位長者受惠，他騎著老爺機車送餐一趟下來要花一個多小時，遇到壞天氣就得用更多時間，但他不覺得累，每天怡然自得。他說：「看到長者溫飽，也帶給大家快樂！」

依每人口味調整菜色 還細心去掉骨頭

他不只送餐，也細心又貼心，每天下午一點多進到基地廚房，依每位長者口味裝填飯菜，有的長者愛吃豬腳，他還一一幫忙去掉骨頭方便食用，準備四十個便當往往得花費一至兩個小時。

「我服務的對象都是七老八十，還有人已經九十多歲，對比之下，自己還算少年啦。」黃福財打趣說，自己雖然七十歲了，但近十年來每天為長者送餐，被人需要且有所貢獻，讓他覺得生活越來越快樂，感覺自己好像也越來越年輕。