北部新增2例麻疹 9月1日搭過北捷

2018-09-19

〔記者林惠琴／台北報導〕麻疹疫情擴大！衛福部疾管署昨公布國內新增兩例麻疹，均為北部卅多歲男性，分別於八月廿三日與九月一日發病後就醫而確診，其中一人在國內感染，一人在泰國感染。值得注意的是，其中有醫院涉及延遲通報最長達十五天，衛生單位已啟動調查，若確認屬實，最高可罰四十五萬元。

醫院涉延遲通報15天 可重罰45萬

疾管署副署長莊人祥說明，麻疹傳染力高，屬於法定傳染病，依照「傳染病防治法」規定，若醫師診斷懷疑為麻疹或院內已採集相關檢體，進行麻疹等法定傳染病檢驗時，必須於廿四小時內通報，否則恐涉及延誤防疫，可處九萬元至四十五萬元罰鍰。但此次兩名個案均由北部某醫院通報，從發病至通報間隔較長，包含國內感染個案延遲十五天、泰國感染個案延遲八天通報，地方衛生局已啟動調查。

2例接觸352人 持續監測到24日

據疾管署資料，已掌握新增兩例麻疹個案接觸者共三五二人，目前尚未發現有疑似症狀者，將持續監測至九月廿四日。

此外，疾管署提醒，一名個案在可傳染期間有大眾運輸活動史；他在九月一日下午兩點多搭台北捷運板南線從府中站到忠孝新生站，還在忠孝復興站轉乘文湖線至大安站，晚間七點多又搭文湖線從大安站到忠孝復興站、轉乘板南線到板橋站。

如有疑似與麻疹確診個案接觸，應實施十八天的自主健康管理，曾於相關時段出入相關場所的民眾若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並告知接觸史。就此案來說，可能遭感染的捷運族自主健康管理期至今天（十九日），即可解除警報。

今年國內累計卅四例麻疹，其中九例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為主；另廿五例為國內感染，包含廿一例為三月底因境外移入病例引發的群聚疫情。