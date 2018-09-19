只要「啊」一聲 就能幫聲帶把脈／元智大學研發「病理嗓音偵測」

2018-09-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕只要對著麥克風「啊」一秒，就可透過元智大學電機系教授方士豪與學生共同開發的「病理嗓音偵測系統」，替聲紋把脈，分辨有無聲帶麻痺，甚至癌症等病變徵兆。

方士豪表示，「病理嗓音偵測系統」專利，發想來自亞東醫院的耳鼻喉科醫生；因聲帶疾病除需靠內視鏡，也可透過「發聲」來檢查，但部分偏鄉地區醫療匱乏，患者須舟車勞頓才能就醫，便聯想未來是否能透過ＡＩ（人工智慧）偵測，遠距收音並分析其聲音，初步診斷罹病與否。

透過AI分析 初判有無罹病

方士豪指出，該研究是透過患者的聲學特徵，加上臨床症狀等綜合數據，主要來源是亞東上千筆臨床收集到的嗓音資料庫，透過ＡＩ自動化分析嗓音的健康狀況，是否有罹患癌症、息肉、囊腫、結節等聲帶疾病的徵兆。他舉例，若聲帶長繭、有腫瘤，發出來的聲音跟健康者並不一樣。

診斷正確率超過9成

方士豪說，該系統在亞東病例資料庫中，診斷正確率可達九十四．二六％，若將該系統運用到國際公開資料庫，準確率更升至九十九％。目前該研究成果已發表登上國際期刊，並已獲得國內發明專利，也同步申請中國與美國專利。

同時，元智大學與亞東醫院也將在今年底合辦病理嗓音國際競賽，至今已有來自廿七國、一○九隊報名，可見世界各國都相當重視病理嗓音偵測技術的發展，而未來更期望新技術能提升台灣的國際聲望與學術能見度，同時具未來產業價值，不排除開發成手機App等更多應用。