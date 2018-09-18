進口蛋品、動物性油脂 須先查廠

2018-09-18

〔記者林惠琴／台北報導〕歐洲、韓國去年傳出雞蛋遭芬普尼污染事件，且過去國內曾爆發輸入越南、香港劣質豬油轉製成問題油品等情形，為強化把關食安，衛福部食藥署昨天宣布，未來輸入蛋品、動物性油脂將納入系統性查核，輸出國政府機關須向我國提出申請，待通過書面審查，並查廠確認狀況無虞再開放進口。新制預定明年元旦實施。

食藥署昨發布修正「輸入食品系統性查核實施辦法」，未來輸入的蛋品、動物性油脂，一律納入更嚴格的系統性查核把關。

食藥署納系統性查核 明年上路

食藥署科長吳宗熹表示，一般產品輸入我國時，主要通過邊境查驗合格後就可輸入；系統性查核則是輸出國政府機關須向我國食藥署提出書面申請，並經書面審查與實地查核，評估確認輸出國食品衛生安全管理體系及政府機關監督措施與我國是否具等效性，再開放申請輸入查驗，並於合格後進口。

目前系統性查核已實施產品包含肉類、水產品、乳製品及其他牛來源食品，明年元旦起再增蛋品、動物性油脂。

食藥署統計，國內進口蛋品主要來自美國、加拿大、日本、法國、澳洲、泰國等；進口動物性油脂則以牛油、豬油為主，來自美國、紐西蘭、巴拿馬、韓國、香港、中國、日本等地。

吳宗熹也表示，在新措施實施前已有蛋品、動物性油脂輸入紀錄的輸出國家，在原已輸入範圍內，就不用申請系統性查核，而是新增的國家或品項，才需要申請系統性查核。