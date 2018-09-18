3％兒少網遊成癮 逾半每週玩41小時

2018-09-18

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國家衛生研究院昨公布國內規模最大兒少網路遊戲成癮研究成果，針對一六九校共八一一○位、一年內曾玩網路遊戲的十至十八歲國小、國中、高中學生，利用國際通用診斷標準調查，發現成癮率約三．一％，相當於每一百位兒少網路遊戲玩家就有三位成癮，比例高於西方國家。

國衛院助研究員級主治醫師林煜軒表示，過去使用各式不同定義的研究指出，國內網路成癮盛行率高達二十％至三十％，但二○一三年美國精神醫學會提出較嚴謹診斷標準後，各國研究網遊成癮數據大幅降低，此次研究即用該國際標準。「網路遊戲成癮」須符合「生活被遊戲佔據」、「戒斷症狀」、「耐受性」、「失控」、「放棄其他活動」、「不顧後果繼續玩」、「對他人隱瞞欺騙」、「抒發負面情緒」、「生活功能受損」等九項症狀中的五項，且要持續一年。

研究發現，八千多位網遊的兒少中，共二五五位符合，比例約三．一％。該比例遠高於二○一七年一大型跨國研究、發現西方國家成癮率約一％，不過，該項研究對象是全年齡層。

國衛院發表研究 醫師︰大學期間是成癮關鍵期

此外，五十二％成癮者曾在遊戲中花費金錢、每週花費四十一個小時在網路遊戲，比起非成癮者二十五％、二十四小時高出近一倍，且花費金錢隨年齡增加。不過，參與研究的馬偕醫院精神科醫師邱于峻強調，成癮者花費金錢與時間高於非成癮者，不代表花錢或時間多就是成癮，仍要經專業診斷。

林煜軒強調，掌管衝動控制的大腦前額葉在十八至二十五歲逐漸成熟，因此有研究發現，大學期間為網路遊戲是否成癮的關鍵時期，若此時仍重度使用，未來有較高機率是成癮者，需多注意。

林煜軒表示，今年世衛已將網路遊戲成癮列入精神疾病分類。臨床觀察發現，不少被師長建議求診的網路遊戲成癮者，可能是為排解負面情緒與壓力，因此會花八、九成時間在解決現實生活遇到的問題，例如交不到朋友、被霸凌等，或是渴望的成就感、其他需求無法被滿足，進而轉向網路遊戲交友、快速闖關達到滿足。建議家長應以關心取代批評、限制孩子的行為，解決其日常困境自然可改善。