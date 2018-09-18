二至四歲育兒津貼 教團籲今年發放

2018-09-18

〔記者林曉雲／台北報導〕二至四歲的育兒津貼明年八月起施行，幼教團體昨天發起連署，呼籲已實施準公共化十五縣市，提前在今年同步發放每月二千五百元育兒津貼給完全未有補助的家長，且應回溯至八月一日起發放。

今年八月起實施的育兒津貼新制，○至二歲幼兒若由家長自行照顧，每月有二千五百元育兒津貼，送托至未與政府簽約合作私立托嬰中心、保母，每月補助二千五百元；明年八月起擴大發放對象至四歲幼兒。至於公共或準公共化教保服務，則分兩階段實施；今年八月六都以外的十五縣市先實施，明年八月起全國實施。

中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德指出，教育部所規劃「少子化相關政策」，不僅制度上混亂爭議，且施行日期不一致，完全違反賴揆「全部兒童、全面補助、全國一致原則」。

教部︰明年全面準公共化後發放

他舉例，今年八月一日起，未就讀公立、非營利、準公共化幼兒園之二歲以上幼兒的家長，今年不能領取育兒津貼，等同是除公幼、非營利、十五縣市少數加入準公共化幼兒園的幼兒家長享有政府補助外，全國絕大多數私幼家長沒有任何政府補助。

何明德更批，原就已獲得每年十一萬元及五萬以上補助的公幼與非營利幼兒園，還能再加碼補助，差異太大。為了爭取絕大多數幼兒合理權益，幼教團體發起訴請「政府十五縣市實施準公共化政策應同步實施發放每月二千五百元育兒津貼」的家長連署。

教育部國教署副署長許麗娟回應表示，育兒津貼是社會福利，應全國同步實施，因此配合明年八月準公共幼兒園全面辦理時，二至四歲育兒津貼併同實施。

她強調，政府規劃的少子化對策，最重要的目標是提供更多平價的教保服務，預期到一一一年，二至五歲幼兒有七成可以進入公共化及準公共幼兒園。