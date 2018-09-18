六都外15縣市…準公共幼園達26％ 2萬孩子受惠

2018-09-18

另27家私幼 完成線上申請待審核

〔記者林曉雲、張議晨、黃明堂、劉禹慶／綜合報導〕少子化成國安問題，政院多管齊下解決，包括推出「準公共化」私幼政策減輕家長負擔。教育部昨公布至九月十五日首波成效，非六都的十五縣市準公共幼兒園共計二百園、佔比約二十六．四％，不乏大型有口碑的幼兒園加入，受益人數近二萬一千名。另有二十七家私幼已完成線上申請並提交地方政府審核，佔比可達二十九．六％。

準公共化的私幼家長繳費不超過四千五百元，第三胎不超過三千五百元，弱勢家庭則免費。國教署副署長許麗娟表示，符合申請準公共幼兒園條件的私幼總家數七六四家，在九月卅日前申請、十月十五日前完成簽約者，政府補助均回溯自八月起計算，且幼兒園可向政府申請十萬元至二十萬元加碼補助。她也指出，因為已經開學，由私幼決定退費方式。

教師、教保員薪資 有調整空間

許麗娟強調，我國少子化對策計畫主張「零到五歲全面關照」，但尊重家長選擇權。準公共化機制訂定「合作的收費範圍」、「教師及教保員薪資」等六要件，政府尊重幼兒園既定經營模式及教學。對於原本收費較低、教師及教保員薪資也低於二萬九千元的幼兒園，是可討論調整收費以支應調整薪資的空間。而政府協助家長支付的費用也會透過資訊系統快速核算，預計開學兩個月內可全數撥付。

宜蘭6成比率最高 東、澎掛零

根據統計，迄今十五縣市參與率，以宜蘭縣六十％最多，嘉義縣達五十四％，屏東、南投和雲林有三成，不過苗栗只有一成，台東縣、澎湖縣及金門則掛零。「政策要一對一溝通！」宜蘭縣教育處官員指出，政院拋出政策後，縣府即邀集全縣私幼負責人召開說明會，由國教署說明政策，會後還加強各幼兒園溝通。教育處也安排專責承辦人協助私幼解惑，並輔導幼兒園準備相關申請資料。

台東縣教育處表示，全縣公幼比例占八成，私幼數量只有十九所，家數原本就不多，他們大多反映尊重全國幼教協會的決議再共同行動。澎湖縣府教育處表示，縣內私幼僅有五間。業者擔心教部提出的要件標準可能增加營運成本，因此無人提出申請。

許麗娟表示，教育部尊重園所決定，政策儘量清楚讓私幼業者不擔憂，也協助縣市成立單一窗口。準公共幼兒園清單可至全國教保資訊網（https://www.ece.moe.edu.tw/）查詢。

校長憂不良私幼 恐趁機寄生轉型

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，準公共化理念值得肯定，但參與條件把不同收費和品質的私幼「拉平」，使部分前段優質私幼不願加入，不少家長仍會送孩子去加碼學習，負擔未必減輕。

全國中小學校長協會副理事長張信務表示，政府要照顧家長，全校協樂觀其成，但也擔憂準公共化機制恐成為經營不善私幼寄生轉型的方式。他建議將中小學閒置教室改成公幼或非營利幼兒園，才是解決之道。