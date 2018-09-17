在美推廢油回收站 台裔女孩林心瑜成青年楷模

2018-09-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕青年行動有夠讚！台裔美籍的廿歲女孩林心瑜，從十歲起便關注全球氣候變遷，並發起「回收廢油」行動來轉化成生質能源，並提供貧戶在冬天暖氣應用，多年來一步步說服眾人，至今美國有三州廿五個城鎮設立回收站，每月收集二萬公升廢油。她昨返台分享心路歷程，展現新世代青年改變世界的能力。

出席金車論壇 暢談燃料計畫

金車文教基金會昨舉辦金車國際青年論壇，找來七名改變世界的青年分享創意與實踐歷程，其中林心瑜便是美國ＣＮＮ二○一二年十大英雄明星傑出青年獲選者。

林心瑜談起，受哥哥影響而投入社區服務行列，十歲時思索氣候變遷，察覺家鄉越來越冷、貧戶受寒等問題，經討論後，發起「化廢油為燃料」計畫，回收廢油脂，轉化成暖氣用的生質油，提供貧戶冬天時取暖。

她回憶該計畫最大困難點，是眾人對十歲小孩的意見並不重視；當初一步步到餐廳、店家說服，但成功率約五％，但她不氣餒，持續演講、拜訪，甚至說服州政府、議會成立廢油回收站，至今每月可收集二萬公升廢油，累計總生產一萬公升生質油，過去也透過計畫幫助六百戶貧戶，捐贈價值逾台幣六四五萬元。

廢油轉化生質油 幫助弱勢禦寒

林心瑜關注社會不平等議題，希望未來應用所學，持續投入服務，幫助更多貧困孩子，也勉勵大家「有夢最美，築夢踏實」。

其他青年行動力也不遑多讓，鎖定偏鄉閱讀、關懷難民、無痕山林等議題。其中，台北美國學校學生李家欣關注農村教育，察覺中國有六千萬名農村留守兒童，但嬰兒營養攝取不均，乃至衛生保健不佳等，透過研究找出當地飲食問題，訓練醫護人員、父母及照顧者等，提供正確知識。