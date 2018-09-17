自然領綱審畢 高職13群科月底完成

2018-09-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教新課綱審議快馬加鞭，昨正式審完自然領域課綱，總計迄今已審完十二年國教共卅二份領綱。教育部長葉俊榮昨表示，這代表現階段已完成國中小及普通高中課綱的「最後一哩」；另需編撰重要教科書的領綱僅剩技術型高中的十三個群科，預計九月底前能審完，將可趕上一○八學年上路實施，讓十二年國教徹底落實改革。

刪除繁複計算 盼學生透過實驗貼近科學

教育部國教署副署長戴淑芬表示，課審大會昨討論自然領綱，有委員提及性別平等議題，舉例談論「居禮夫人」時，應恢復當事人原本的姓名「Marie Skłodowska-Curie」，不要以其先生的姓來替代。戴淑芬說，此事將待未來教科書審查時，由國教院把關，且不只自然，在其他領域課綱也會關注該性平議題。

課審委員聚焦性平 建議恢復居禮夫人原姓氏

因自然課綱內容較以往大幅刪減，引發部分聲浪質疑，擔心影響未來學子學力，戴淑芬回應，這次刪減的自然內容多是繁複的計算，希望學生專注科學概念與原理。課綱也將負面表列提醒老師，如教導莫耳時，不要涉及計算等，也曾探究與實作內涵，盼學生在實驗中貼近科學本質。

教育部長葉俊榮表示，審完自然後，代表現階段已完成國中小及普通高中等課綱的「最後一哩」，感謝課審委員、研修小組等眾人辛勞，而自然透過長時間對話、不斷修正，如今成果中，包含融入原住民族科學觀，在科學史中也納入不同性別、族群及背景者的貢獻等內容，都將使課綱更與時俱進、滿足學生需求。

戴淑芬則表示，截至目前，課審大會已完成國中小暨普通高中、技術型高中、綜合型高中等共卅份課綱，也審完技高專業群科中的兩份課綱，剩下十三份技高課綱待審，預計九月底前可完成，並趕上國教院審議教科書時程，讓一○八年八月能如期上路。