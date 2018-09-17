823災戶淹水逾50公分 再補助2萬

2018-09-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八二三水災重創中南部縣市，行政院昨日宣布，財團法人賑災基金會比照莫拉克風災救助標準，針對八二三熱帶低壓水災淹水逾五十公分的受災戶，加碼擴大急難救助方案，每戶加發補助二萬元，即中央補助每戶額度最高可達四萬元。

目前對住家淹水五十公分以上的住戶，台南市、嘉義縣、雲林縣政府每戶補助五千元救助金，高雄市則補助一萬五千元。部分縣市政府不久前已宣布對災情嚴重者，將增加補助金額。比如台南市對淹水一百公分以上，除原補助五千元外，另加發一萬元慰助金。

中央補助方面，行政院長賴清德八月廿五日表示中央將提供受災戶每戶二萬元的補助，由特別統籌分配稅款支應。行政院副發言人丁允恭昨天說明，因感受到災民需求，賑災基金將再提撥每戶二萬元補助。

地方政府另有5千至1.5萬補助

行政院指出，八二三水災造成嘉義、台南、雲林、屏東、高雄等南部六個縣市，近三萬五千戶重大淹水災情，行政院政務委員兼賑災基金會董事長張景森，已於九月十四日召開臨時董監事聯席會，討論擴大救助方案。

行政院提及，該會中決議，除依基金會現有的「重大災害賑助核給要點」，辦理死亡失蹤賑助、安遷賑助、租屋賑助、重建重購賑助、獎助學金外，特別比照莫拉克救助模式，針對淹水達五十公分以上，有居住事實的受災戶，提供每戶二萬元的專案急難救助。

張景森表示，後續工作將透過地方政府儘速完成發放，並希望賑災基金會運用社會資源，苦民所苦，擴大救助方案能協助受災戶儘快清理家園，恢復正常生活。