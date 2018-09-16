「乾癬」甲誤認「灰指甲」 擦藥2年沒效

2018-09-16

文／許仲瑤

56歲張先生10年前發現自己手指甲的甲面一塊黃、一塊黑，指甲皺褶處還伴隨白色脫屑，一開始張先生以為感染了灰指甲，於是自行服用藥物治療，不料2年過去，指甲症狀完全沒有改善，至皮膚科就醫檢查發現，不僅手指、腳趾關節疼痛，連腳後跟輕壓也劇痛難耐，最後確診罹患了「乾癬性關節炎」，且發炎情況已侵害到關節，X光下可見邊緣性的關節面腐蝕，所幸申請生物製劑治療後，病情獲得控制。

像上述張先生這個例子並非個案，診間常有乾癬指甲病變患者，因誤以為單純指甲感染而自行服藥或塗藥，直到出現其他併發症狀，才就醫檢查，經常已經是病情惡化。

乾癬屬於自體免疫性疾病，約7到8成患者可能出現乾癬指甲病徵，常被誤以為是灰指甲，事實上，兩者最大差異為，乾癬指甲多從手指甲開始出現病徵，且幾乎是10隻手指同時出現；至於灰指甲則屬黴菌感染，多是單腳指發生再傳染到鄰近指甲，最後才是10隻指頭全軍覆沒。

尤其因指甲和關節位置接近，很容易併發乾癬性關節炎。而關節炎患者不積極治療的話，2年內有高達47%的關節會出現不可逆的破壞。研究顯示，乾癬關節炎患者中，高達86%都有指甲乾癬，換句話說，指甲乾癬是乾癬性關節炎的警訊，一旦有相關症狀，務必提高警覺。

乾癬性關節炎須就醫

目前乾癬已有多種藥物可以選擇，如口服藥物、生物製劑等，也可控制乾癬性關節炎。

提醒乾癬性關節炎的患者，要定期追蹤治療，否則嚴重者除紅腫疼痛僵硬外，恐導致不可逆的關節變形。

（作者為台北及林口長庚醫院皮膚科主治醫師）