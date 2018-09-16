7旬嬤吃不下 側咽腫瘤作祟

2018-09-16

文／方端仁

75歲劉老太太因為逐漸吞嚥困難超過3個月，至附近診所就醫，耳鼻喉科醫師發現一側扁桃腺腫大得非常厲害，但是老太太不痛，也沒發燒，不像是常見的扁桃腺炎，於是積極協助她轉診到醫學中心，接受進一步診治。

經過檢查發現，老太太並非扁桃腺腫大，而是更外側的側咽腫瘤，把扁桃腺向內推，導致劉老太太吞嚥困難。

側咽部位在頸部深處，是頭頸部重要血管和神經交通的位置，我們負責吞嚥的上括約肌包覆著這個區域。側咽部的疾病並不多，常見的是扁桃腺發炎引起的感染，因此發生於此的腫瘤很容易被忽略，也多半長得很大才會被發現。

側咽腫瘤的組織常源自唾液腺或神經組織，病理檢驗多半屬於良性腫瘤，因此多半生長緩慢，病患往往容易忽略，常常長得很大，出現明顯症狀時，才被診斷出來。

傳統摘除側咽腫瘤一定要切開頸部及下顎骨，分離神經、血管才有辦法取出。患者不只顏面頸部有傷疤，骨頭癒合也要花很長的時間，也使病人飲食恢復緩慢，還可能有嚴重併發症，是頭頸外科醫師最困難的手術之一。

微創手術免切開顏面

近年來由於機器手臂手術的進步，有經驗的手術醫師在內視鏡導引下，運用長而細的可彎曲手臂代替醫師的手指，能精細分離正常肌肉血管與腫瘤，往往可以經口腔內，把位於深側咽部的腫瘤完整取出，讓病人免於顏面切開。

和傳統手術相比，採用機器手臂手術，術後病人恢復更快，也較少併發症。由於這項新科技的發展，使得喉頭頸外科醫師能更有機會以微創的術式解決這個困難的疾病。

像劉老太太的側咽腫瘤直徑超過8公分，外形也呈現不規則，腫瘤從口腔幾乎頂到顱底，在醫師以機器手臂手術後，隔日即可進食流質飲食，不過5天就恢復了正常吞嚥，回家休養。

術後病理檢驗也證明屬於良性唾液腺腫瘤，無須再接受其他輔助治療。

（作者為林口長庚醫院耳鼻喉部教授）